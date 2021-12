À la une : Quoi de neuf dans iOS 15.2, Contrôle universel retardé et plus

Juste une semaine avant Noël, les choses restent occupées dans le monde des nouvelles et des rumeurs Apple, Apple publiant cette semaine iOS 15.2, macOS Monterey 12.1 et d’autres mises à jour du système d’exploitation associées. Malheureusement, la fonction de contrôle universel tant attendue n’a pas été retenue, nous devrons donc attendre 2022 pour cela.



En ce qui concerne les rumeurs, nous en avons entendu plus sur l’iPhone 14 de l’année prochaine, un iMac plus grand mis à jour et potentiellement de nouveaux écrans externes, alors lisez la suite pour plus de détails sur ces histoires et plus encore !

Sortie d’iOS 15.2 : voici tout ce qui est nouveau

Apple a publié cette semaine iOS 15.2 et iPadOS 15.2 après plus d’un mois et demi de tests bêta. Comme d’habitude, il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que le rapport sur la confidentialité des applications et la sécurité des communications, alors assurez-vous de consulter notre liste de toutes les nouveautés d’iOS 15.2.



Sur notre chaîne YouTube, nous avons mis la main sur le forfait Apple Music Voice, disponible à partir d’iOS 15.2. Le plan vous permet d’utiliser Apple Music exclusivement avec Siri pour 4,99 $ par mois, mais il existe certaines limitations, alors assurez-vous de regarder la vidéo pour plus de détails.

Apple a également publié macOS 12.1 avec SharePlay, ainsi que watchOS 8.3 pour l’Apple Watch et tvOS 15.2 pour l’Apple TV.

Apple retarde la fonctionnalité de contrôle universel jusqu’au printemps 2022

L’une des nouvelles fonctionnalités clés annoncées par Apple pour macOS Monterey était le contrôle universel, mais il n’a pas encore été publié, et Apple a maintenant confirmé que la fonctionnalité a été retardée jusqu’au printemps 2022.



Le contrôle universel permettra de contrôler plusieurs Mac et iPad placés côte à côte avec une seule souris ou un seul trackpad. Apple avait précédemment déclaré que la fonctionnalité serait disponible avant la fin de l’année.

Les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés d’un appareil photo de 48 mégapixels et de 8 Go de RAM

Alors que cela ne fait que quelques mois qu’Apple a publié la gamme iPhone 13, des rumeurs commencent déjà à faire surface sur les modèles d’iPhone 14.



Selon l’analyste Jeff Pu, deux modèles d’iPhone 14 Pro qui devraient sortir en septembre 2022 seront équipés d’un appareil photo principal amélioré de 48 mégapixels et d’une augmentation de 8 Go de RAM. Pour plus de détails, lisez notre article sur le fonctionnement attendu de l’appareil photo de 48 mégapixels.

L’iMac Pro 27 pouces avec mini-écran LED devrait être lancé au printemps 2022

L’un des premiers nouveaux produits Apple dont le lancement est prévu l’année prochaine est un iMac 27 pouces avec une puce en silicium Apple et un mini-écran LED au printemps.



Selon l’analyste de l’industrie de l’affichage Ross Young, le nouvel iMac 27 pouces prendra en charge ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. L’ordinateur devrait être alimenté par les mêmes puces M1 Pro et M1 Max que celles que l’on trouve dans les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, et nous avons mis en place une courte vidéo reprenant tout ce que nous avons entendu sur la machine afin loin.

Apple aurait lancé des écrans externes 24 pouces et 27 pouces moins chers : à quoi s’attendre

En plus d’un nouvel iMac 27 pouces, des rumeurs suggèrent qu’Apple envisage également de lancer des écrans externes 24 pouces et 27 pouces destinés aux consommateurs qui seraient plus abordables que le Pro Display XDR haut de gamme.



Apple prévoit également un nouveau Pro Display XDR avec une puce de silicium Apple et une prise en charge supplémentaire de ProMotion. Le Pro Display XDR actuel est sorti en décembre 2019 et coûte 4 999 $.

Aucun iPhone pliable n’est prévu jusqu’en 2023 au plus tôt, mais 2024 plus probable

Apple ne devrait pas introduire un iPhone pliable avant 2023 au plus tôt, 2024 étant la date cible la plus probable, selon l’analyste d’affichage Ross Young, qui a des antécédents fiables avec les rumeurs d’Apple.



En mai, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple travaillait au lancement d’un ‌iPhone‌ pliable avec un écran OLED flexible de 8 pouces en 2023, mais il n’a pas dit grand-chose d’autre sur le travail d’Apple sur les appareils pliables depuis lors.

