À la une : réparation en libre-service Apple, sortie d’iOS 15.1.1 et plus encore

La plus grande nouvelle de cette semaine a été l’annonce par Apple d’un prochain programme de réparation en libre-service qui permettra aux utilisateurs d’obtenir des pièces, des outils et des manuels directement auprès d’Apple dans une victoire pour le mouvement du droit à la réparation.



Ce n’était certainement pas la seule nouvelle cette semaine, Apple publiant également iOS 15.1.1 pour les utilisateurs d’iPhone 12 et 13 tout en poursuivant le travail sur iOS 15.2 et d’autres mises à jour à venir, et de nouvelles rumeurs sur les projets de voiture et de casque AR d’Apple. Le Black Friday approche également à grands pas, alors lisez la suite pour tous les détails sur nos plus grandes histoires de la semaine !

Apple annonce un programme de réparation en libre-service, à partir des iPhone 12 et 13

Apple a annoncé cette semaine un nouveau programme « Self Service Repair », permettant aux utilisateurs d’effectuer leurs propres réparations via une nouvelle boutique en ligne dédiée aux pièces et aux outils.



Le programme de réparation en libre-service donnera aux clients qui sont à l’aise avec l’idée d’effectuer leurs propres réparations l’accès aux pièces, outils et manuels d’origine Apple, à commencer par les gammes iPhone 12 et iPhone 13 aux États-Unis au début de 2022. Le programme sera introduit par phases, ajoutant plus de réparations et d’appareils pris en charge au fil du temps.

L’annonce est une victoire pour le mouvement Right to Repair, et des défenseurs comme l’entreprise de réparation iFixit ont félicité Apple pour l’introduction du programme, bien que certains restent méfiants en attendant plus de détails sur les coûts et les politiques.

Apple lance iOS 15.1.1 avec des améliorations d’appel pour les modèles iPhone 12 et 13

Apple a publié cette semaine iOS 15.1.1, qui améliore les performances de suppression d’appels sur les modèles iPhone 12 et 13. Il semble n’être disponible que pour les appareils des familles ‌iPhone 12‌ et iPhone 13, y compris les modèles Pro, de sorte que les utilisateurs d’autres appareils ne verront pas la mise à jour.



Les développeurs et les bêta-testeurs publics ont également reçu une troisième série de bêtas pour la prochaine série de mises à jour majeures d’Apple, y compris iOS 15.2. Il y a un certain nombre de nouveaux ajustements dans la dernière version bêta, tels que la possibilité de rechercher dans les listes de lecture Apple Music et des améliorations pour les nouveaux paramètres du mode appareil photo Macro introduits dans la version bêta précédente.

Apple Black Friday : Meilleures offres sur les iPhones, iPads et Mac pour 2021

Nous sommes à moins d’une semaine du Black Friday, et certains détaillants lanceront leurs principales ventes de vacances encore plus tôt, alors gardez un œil attentif sur notre tour d’horizon du Black Friday où nous collectons les meilleures offres que nous ayons vues jusqu’à présent. .



Nous avons également une couverture médiatique des principaux détaillants comme Walmart et Target, et nous partagerons de nombreuses autres offres à l’approche du grand jour.

Apple travaille vers une voiture entièrement autonome sans volant ni pédales, visant à être lancée en 2025

Apple reprend ses travaux sur une voiture conçue par Apple et vise à créer un véhicule entièrement autonome, rapporte Bloomberg.



Apple « recentre » le projet sur les véhicules entièrement autonomes, un objectif que les autres constructeurs automobiles n’ont pas pu atteindre. La société espère lancer sa première voiture en 2025, bien que même certains initiés pensent que cet objectif peut être optimiste.

Le rapport a donné un coup de pouce aux investisseurs car l’action d’Apple a éclaté immédiatement après sa publication, poussant les actions d’Apple à leur premier plus haut historique en plus de deux mois.

Le casque Apple AR « approche du décollage » alors que le développement reflète la période précédant le lancement de l’Apple Watch

Le casque de réalité augmentée (AR) d’Apple, dont la rumeur est longue, pourrait « être sur le point de décoller », les analystes de Morgan Stanley notant que le développement semble refléter ce qui a été vu juste avant le lancement de l’Apple Watch.



Apple a déposé un certain nombre de brevets sur une variété de sujets liés à la réalité augmentée, et beaucoup s’attendent à ce que l’entrée d’Apple change la donne pour normaliser la technologie.

Le casque AR d’Apple et l’iPhone 14 devraient tous deux adopter le Wi-Fi 6E, selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. La technologie offre les vitesses rapides et la faible latence du Wi-Fi 6, mais étendue à la bande 6 GHz pour des performances encore meilleures avec moins d’interférences.

