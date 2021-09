À la une : rumeurs de dernière minute sur l’iPhone 13, Apple annonce des changements dans l’App Store, etc.

La ligne d’arrivée est en vue ! L’événement iPhone annuel d’Apple n’aura probablement lieu que dans une semaine environ et tous les yeux seront rivés sur l’entreprise alors qu’elle dévoile la prochaine version de sa gamme de produits la plus populaire. Avec un peu de chance, nous verrons également l’Apple Watch de nouvelle génération et peut-être même de nouveaux AirPod.

D’autres nouvelles cette semaine ont vu Apple apporter quelques modifications supplémentaires à ses politiques de l’App Store en réponse à une enquête japonaise et retarder le déploiement de ses fonctionnalités controversées de sécurité des enfants qui ont soulevé des problèmes de confidentialité. Lisez la suite pour plus de détails sur ces histoires et plus encore!

Répartition des fonctionnalités de l’iPhone 13 : tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre

Le calendrier est passé à septembre et cela signifie que l’événement iPhone annuel d’Apple approche à grands pas. À l’avance, nous avons dressé une liste détaillée des fonctionnalités attendues de l’iPhone 13, ainsi qu’une liste de cinq rumeurs sur l’iPhone 13 que vous avez peut-être manquées.



Apple n’a pas encore annoncé de date pour son événement iPhone, mais la valeur sûre est le mardi 14 septembre. Il est probable que les modèles Apple Watch Series 7 seront dévoilés lors du même événement, et nous avons plus de détails sur ce à quoi s’attendre à partir de cet appareil et plus ci-dessous.

iPhone 13 Rumeur de communication par satellite contestée

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a récemment déclaré que l’iPhone 13 était « susceptible » de prendre en charge la communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO), une fonctionnalité qui, selon lui, permettrait aux utilisateurs d’iPhone de passer des appels et d’envoyer des messages lorsque la connectivité cellulaire et Wi-Fi n’est pas disponible. , mais la rumeur a depuis été contestée par certains experts en la matière.



Mark Gurman de Bloomberg a par la suite fourni de nouveaux détails sur ce que les capacités des satellites pourraient signifier pour les futurs iPhones, mais il dit que la fonctionnalité ne sera probablement pas lancée cette année.

À quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 7

La prochaine génération d’Apple Watch n’est probablement que dans quelques semaines, et les rumeurs suggèrent qu’il s’agira d’une mise à niveau notable, avec un nouveau design, des tailles d’écran plus grandes, une nouvelle option de couleur, etc. Voici à quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 7 !



Apple travaillerait également sur plusieurs nouvelles fonctionnalités de santé pour l’Apple Watch, mais la plupart sinon toutes les fonctionnalités devraient être lancées en 2022 ou plus tard.

Apple autorisera des applications comme Netflix et Spotify à proposer des liens pour les inscriptions à un compte en dehors de l’App Store

Apple a annoncé cette semaine qu’à partir du début de 2022, il permettra aux développeurs d’applications de “lecteur” d’inclure un lien dans l’application vers leur site Web pour que les utilisateurs puissent créer ou gérer un compte. Les applications “Reader” permettent à un utilisateur d’accéder au contenu précédemment acheté ou au contenu par abonnement pour les magazines numériques, les journaux, les livres, l’audio, la musique et la vidéo, selon Apple, tels que Netflix, Spotify et l’application Amazon Kindle.



Bien que le changement soit un pas dans la bonne direction vers un App Store plus juste, certains développeurs pensent que ce n’est pas suffisant.

Apple retarde le déploiement de fonctionnalités controversées de sécurité des enfants pour apporter des améliorations

Apple a retardé cette semaine le déploiement des fonctionnalités de sécurité pour enfants annoncées le mois dernier à la suite de commentaires négatifs, a annoncé la société aujourd’hui. Les fonctionnalités prévues incluent l’analyse des bibliothèques de photos iCloud des utilisateurs pour le matériel d’abus sexuel d’enfants (CSAM), la sécurité de la communication pour avertir les enfants et leurs parents lors de la réception ou de l’envoi de photos sexuellement explicites, et des conseils CSAM étendus dans Siri et Search.



Apple a confirmé que les commentaires des clients, des groupes à but non lucratif et de défense des droits, des chercheurs et d’autres sur les plans ont entraîné le retard pour donner à l’entreprise le temps d’apporter des améliorations.

Le prochain casque AR/VR d’Apple nécessitera une connexion à l’iPhone

Pendant des années, il a été dit qu’Apple travaillait sur un casque AR/VR, et un rapport de cette semaine a affirmé qu’il devra être connecté sans fil à un iPhone ou à un autre appareil Apple pour déverrouiller toutes les fonctionnalités – comme au début du Apple Watch.



Le rapport offre de nouveaux détails sur la puce conçue par Apple et d’autres fonctionnalités que nous pouvons attendre du casque, qui devrait être lancé en 2022 ou plus tard.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d'Apple, ce qui en fait un excellent moyen d'obtenir un petit récapitulatif de la semaine abordant tous les principaux sujets que nous avons couverts et rassemblant des histoires connexes pour un grand – vue de l'image.

