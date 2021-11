À la une : Tim Cook sur le chargement latéral, les fonctionnalités iOS 15.2, la feuille de route Apple Silicon et plus encore

Apple continue de travailler sur sa prochaine série de mises à jour du système d’exploitation, et la nouvelle version bêta d’iOS 15.2 destinée aux développeurs et aux testeurs bêta publics cette semaine comprend un certain nombre de réglages et d’améliorations.



Tim Cook a également pris la parole lors du sommet en ligne DealBook de cette semaine, abordant une partie de la récente controverse quant à savoir si Apple devrait être obligé d’autoriser le « chargement latéral » d’applications en dehors de l’App Store, entre autres sujets. Au-delà de ces deux histoires, cette semaine a vu des histoires populaires sur une variété de sujets, alors lisez la suite ci-dessous pour tous les détails !

Tim Cook : les utilisateurs qui souhaitent télécharger des applications peuvent utiliser Android

Au cours des derniers mois, Apple a publiquement exprimé son opposition à une disposition de la loi européenne sur les marchés numériques qui obligerait l’iPhone à autoriser le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store.



Le PDG d’Apple, Tim Cook, est intervenu cette semaine sur le sujet, affirmant que les utilisateurs qui souhaitent télécharger des applications devraient acheter un smartphone Android. Cook a déclaré que l’iPhone est conçu pour maximiser la sécurité et la confidentialité, ce qui a été le principal argument d’Apple contre le chargement latéral.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Apple s’oppose au chargement latéral, consultez notre liste de questions fréquemment posées.

Tout ce qui est nouveau dans iOS 15.2 Beta 2 : contacts hérités, sécurité de la communication et plus

Apple a lancé cette semaine la deuxième version bêta d’iOS 15.2 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics, et il y a une poignée de nouvelles fonctionnalités et modifications.



Nous avons rassemblé toutes les nouveautés d’iOS 15.2 bêta 2, y compris une fonctionnalité Digital Legacy qui vous permet de choisir une personne de confiance pour avoir accès aux données de votre compte Apple ID après votre décès, une fonctionnalité de sécurité des communications facultative dans l’application Messages qui brouille automatiquement les images sexuellement explicites envoyées aux enfants, les améliorations de Hide My Email, et plus encore.

Les futurs Mac Apple Silicon utiliseraient des puces de 3 nm avec jusqu’à 40 cœurs

Wayne Ma de The Information a partagé cette semaine des détails présumés sur les futures puces de silicium Apple qui succéderont aux familles M1, M1 Pro et M1 Max.



Le rapport de Ma indique que la troisième génération de puces d’Apple sera particulièrement impressionnante, car il a déclaré qu’elles contiendraient jusqu’à quatre matrices qui pourraient permettre jusqu’à 40 cœurs pour des performances améliorées. À titre de comparaison, la puce M1 a un processeur à 8 cœurs et les puces M1 Pro et M1 Max ont des processeurs à 10 cœurs.

MacBook Air 2022 redessiné d’Apple : tout ce que nous savons

L’actualisation du MacBook Air de nouvelle génération à venir en 2022 devrait être la plus grande mise à jour du MacBook Air‌ depuis plus d’une décennie, avec une puce de silicium Apple de nouvelle génération et une conception révisée.



Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les plans d’Apple pour le prochain MacBook Air, nous avons élaboré un guide qui regroupe toutes les rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent et fournit des rendus de ce à quoi pourrait ressembler le portable.

Apple recule la restriction de réparation de l’écran de l’iPhone 13 qui a désactivé l’identification du visage

Apple a informé The Verge qu’il prévoyait d’introduire une mise à jour logicielle qui permettra de réparer l’écran de l’iPhone 13 par un tiers sans que Face ID soit désactivé, ce qui est bien sûr un renversement pour l’entreprise.



Après le lancement des modèles d’iPhone 13, iFixit et d’autres centres de réparation indépendants ont constaté que le remplacement de l’écran d’un iPhone 13 rendait Face ID non fonctionnel, mais ce ne sera plus le cas une fois la mise à jour logicielle publiée.

Le juge dit qu’Apple a jusqu’à début décembre pour laisser les développeurs de l’App Store se lier à d’autres méthodes de paiement

La juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté la demande d’Apple de retarder la mise en œuvre d’une injonction permanente qui obligera Apple à apporter des modifications importantes à l’App Store. Apple a désormais la date limite du 9 décembre pour apporter les modifications.



Dans le cadre de son jugement dans le procès Apple contre Epic Games, Rogers a déclaré qu’Apple ne serait plus autorisé à interdire aux développeurs de l’App Store de diriger les clients vers des mécanismes d’achat alternatifs en plus du propre système d’achat intégré d’Apple.

