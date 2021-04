À l’abri des regards mais au centre de la scène, les jurés pèsent sur le sort de Chauvin ⋆ .

Les jurés qui se sont assis tranquillement hors caméra pendant trois semaines de témoignages épuisants en Derek Chauvinprocès pour meurtre en George FloydLa mort de Mardi est passée sous les projecteurs, toujours hors de vue mais désormais sous contrôle des verdicts attendus par une ville capricieuse.

Le jury de six Blancs et de six personnes noires ou multiraciales a repris ses délibérations mardi matin. Anonymes sur ordre du juge et séquestrés maintenant jusqu’à ce qu’ils parviennent à un verdict, ils n’ont passé que quelques heures à leur tâche lundi après que la journée ait été principalement consacrée à des plaidoiries finales dans lesquelles les procureurs ont fait valoir que Chauvin avait évincé la vie de Floyd en mai dernier dans un façon dont même un enfant savait que c’était faux.

La défense a soutenu que l’officier blanc maintenant licencié avait agi raisonnablement et que Floyd, âgé de 46 ans, était décédé d’une maladie cardiaque et d’une consommation de drogues illégales.

Chauvin, 45 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, ce qui oblige le jury à conclure que ses actes étaient un «facteur causal substantiel» dans la mort de Floyd et que son recours à la force était déraisonnable.

Dans cette image de la vidéo, l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin écoute son avocat de la défense Eric Nelson donner des arguments de clôture. (Crédit: AP)

L’accusation la plus grave entraîne jusqu’à 40 ans de prison.

«Utilisez votre bon sens. Croyez vos yeux. Ce que vous avez vu, vous avez vu », procureur Steve Schleicher a déclaré dans les plaidoiries finales, se référant à la vidéo du spectateur de Floyd épinglé sur le trottoir avec le genou de Chauvin sur ou près de son cou pendant jusqu’à 9 minutes, 29 secondes, alors que les spectateurs criaient à l’officier de descendre.

Avocat Chauvin Eric Nelson contré en soutenant que Chauvin a fait ce que tout policier raisonnable aurait fait après s’être retrouvé dans une situation «dynamique» et «fluide» impliquant un homme de grande taille aux prises avec trois policiers.

Alors que Nelson commençait à parler, Chauvin, maintenant licencié, a retiré son masque COVID-19 devant le jury pour l’une des très rares fois au cours du procès.

L’affaire tirant à sa fin, certains magasins ont été fermés à Minneapolis. Le palais de justice était entouré de barrières de béton et de barbelés, et les troupes de la Garde nationale patrouillaient. La mort de Floyd a déclenché des manifestations au printemps dernier dans la ville et à travers les États-Unis qui ont parfois tourné à la violence.

La ville a également été agitée ces derniers jours par la fusillade meurtrière par la police d’un homme noir de 20 ans, Daunte Wright, dans une banlieue voisine le 11 avril.

Environ 300 manifestants ont défilé dans les rues à l’extérieur du palais de justice peu de temps après que le jury a entendu l’affaire, s’alignant derrière une banderole indiquant: «Le juge 4 George Floyd et toutes les vies volées. Le monde regarde. »

Procureur Jerry Blackwell a eu le dernier mot lundi, offrant l’argument de réfutation de l’État. Le procureur, qui est noir, a déclaré que les questions sur le recours à la force et la cause du décès sont «si simples qu’un enfant peut le comprendre».

«En fait, un enfant l’a bien compris, lorsque la fillette de 9 ans a dit:« Lâchez-le »», a déclaré Blackwell, faisant référence à un jeune témoin qui s’est opposé à ce qu’elle a vu. «C’était aussi simple que ça. «Lâchez-lui. Bon sens.”

Dans cette image tirée de la vidéo, l’avocat de la défense Eric Nelson donne des conclusions finales alors que le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, préside le lundi 19 avril 2021, le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin. (Crédit: AP)

En vertu de la loi, les policiers ont une certaine latitude pour recourir à la force et leurs actions sont censées être jugées en fonction de ce qu’aurait fait un «agent raisonnable» dans la même situation.

Nelson a noté que les agents qui se sont d’abord rendus au magasin du coin où Floyd aurait passé un faux billet de 20 $ se débattaient avec Floyd lorsque Chauvin est arrivé en tant que remplaçant. L’avocat de la défense a également souligné que les deux premiers agents sur les lieux étaient des recrues et que la police avait été informée que Floyd pouvait être drogué.

«Un policier raisonnable comprend l’intensité de la lutte», a déclaré Nelson, notant que la caméra corporelle et l’insigne de Chauvin avaient été arrachés de sa poitrine.

Nelson a également montré au jury des photos de pilules trouvées dans le SUV de Floyd et des restes de pilules découverts dans la voiture de l’équipe. Le fentanyl et la méthamphétamine ont été trouvés dans le système de Floyd.

L’avocat de la défense a déclaré que le fait que l’accusation n’ait pas reconnu que les problèmes médicaux ou les drogues jouaient un rôle «défie la science médicale et défie le bon sens et la raison». Des arguments de clôture ont eu lieu lundi lors du procès pour meurtre de Derek Chauvin.

Au cours de la plaidoirie de l’accusation, Schleicher a rejoué des parties de la vidéo du spectateur et d’autres séquences en rejetant certaines théories de la défense sur la mort de Floyd comme «absurdes». Il a dit que Chauvin avait tué Floyd en resserrant sa respiration.

Schleicher a rejeté l’argument de surdose de drogue, ainsi que l’affirmation selon laquelle la police était distraite par des spectateurs hostiles, que Floyd avait une force «surhumaine» d’un état d’agitation connu sous le nom de délire excité, et qu’il souffrait d’une possible intoxication au monoxyde de carbone par les gaz d’échappement des voitures.

Le procureur a ironiquement qualifié l’idée que c’était une maladie cardiaque qui avait tué Floyd comme une «coïncidence étonnante».

«Est-ce du bon sens ou est-ce un non-sens?» Schleicher a demandé au jury.

Dans cette image de la vidéo, le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, lit les instructions au jury avant les plaidoiries finales, lundi 19 avril 2021, dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin. (Crédit: AP)

Blackwell, son collègue procureur, a également rejeté la théorie de la défense selon laquelle Floyd est mort à cause d’un cœur hypertrophié: «La vérité est que la raison pour laquelle George Floyd est mort est que le cœur de M. Chauvin était trop petit.

Plus tôt, Schleicher a décrit comment Chauvin a ignoré les cris de Floyd et a continué à s’agenouiller sur lui bien après avoir cessé de respirer et n’avait pas de pouls. Chauvin était «au-dessus de lui pendant 9 minutes et 29 secondes et il devait savoir», a déclaré Schleicher. «Il devait savoir.

Il a dit que Chauvin avait entendu Floyd, “mais il n’a tout simplement pas écouté.”

Le procureur a déclaré que Floyd n’était «une menace pour personne» et qu’il n’essayait pas de s’échapper lorsqu’il se débattait avec des policiers, mais qu’il était plutôt terrifié d’être placé sur la minuscule banquette arrière de la voiture de l’équipe.

Il a dit qu’un officier raisonnable avec la formation et l’expérience de Chauvin – il était un vétéran de la police de Minneapolis de 19 ans – aurait dû évaluer la situation avec précision.

Chauvin a montré peu d’expression alors qu’il se regardait lui-même et les autres officiers épingler Floyd au sol sur une vidéo bodycam jouée par son avocat. Il penchait la tête sur le côté et se penchait parfois en avant pour écrire sur un bloc-notes.

Une femme non identifiée a occupé le siège unique réservé dans la salle d’audience espacée de la pandémie pour un partisan de Chauvin.

Le frère de Floyd, Philonise, a représenté la famille au tribunal dans la matinée, suivi plus tard par un neveu, Brandon Williams.

Schleicher a également noté que Chauvin était obligé d’utiliser sa formation pour fournir des soins médicaux à Floyd, mais a ignoré les passants, a refusé l’aide d’un ambulancier paramédical hors service et a rejeté une suggestion d’un autre agent de faire rouler Floyd à ses côtés.

«Il aurait pu écouter les spectateurs. Il aurait pu écouter ses collègues officiers. Il aurait pu écouter sa propre formation », a déclaré Schleicher. «Il savait mieux. Il n’a tout simplement pas fait mieux.

Une fois les plaidoiries finales terminées, le juge Peter Cahill a rejeté une demande de défense pour une annulation de procès basée en partie sur les commentaires du représentant de la Californie. Maxine Waters, qui a dit «nous devons devenir plus conflictuels» si Chauvin n’est pas reconnu coupable de meurtre.

Le juge a déclaré à l’avocat de Chauvin: «La députée Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès.» Il a qualifié ses propos d ‘«odieux» et de «irrespectueux de l’état de droit et du pouvoir judiciaire».

