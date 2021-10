À l’approche de Chhath Puja 2021, le Bihar, le Jharkhand et Delhi publient des directives pour les célébrations

Jharkhand a, en fait, également permis aux gens de célébrer d’autres festivals en public tout en respectant les directives sur les coronavirus. (Image représentative)

Chhath Puja 2021 : Chhath Puja approche à grands pas et comme les célébrations sont énormes à Delhi, Bihar et Jharkhand, les trois États se préparent pour le festival en plein essor. Cependant, pour la deuxième année consécutive, la pandémie de coronavirus devrait mettre un frein aux célébrations. Afin de s’assurer que les célébrations de masse ne déclenchent pas une augmentation des cas, le Bihar, le Jharkhand ainsi que Delhi ont défini des lignes directrices pour les célébrations. Jharkhand a permis aux gens de célébrer Chhath Puja dans les étangs et les rivières tant que les protocoles COVID-19 sont suivis.

Jharkhand a, en fait, également permis aux gens de célébrer d’autres festivals en public tout en respectant les directives sur les coronavirus. Avant le festival, l’État a également tenu une réunion et a décidé de lever complètement les restrictions de fonctionnement des magasins, une prolongation de l’échéance antérieure de 20 heures. En dehors de cela, les restrictions dimanche ont été complètement levées, les marchés et les activités commerciales étant autorisés à fonctionner comme avant la période de verrouillage. 500 personnes peuvent désormais être invitées aux mariages et les salles de mariage peuvent fonctionner à 50 % de leur capacité. Pendant ce temps, les clubs et les cinémas peuvent également ouvrir. Il n’est pas encore clair si ces assouplissements continueront de rester en place après la fin de la saison des fêtes ou s’ils sont là pour rester.

Au Bihar également, les célébrations publiques de Chhath Puja sur les rives du fleuve Ganga ont été autorisées par l’autorité de l’État, ce qui contraste fortement avec l’interdiction des célébrations publiques de l’année dernière. Les autorités de l’État ont également commencé à préparer l’événement. Aucun éclatement de crackers ne serait autorisé sur les ghats, et le respect des protocoles COVID-19 serait obligatoire pour les célébrations, a décidé l’État. L’utilisation de masques et de désinfectants est devenue obligatoire.

Pendant ce temps, l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi a marqué des sites désignés où des célébrations peuvent avoir lieu, et les rives de la rivière Yamuna n’ont pas été incluses dans ces sites. Les sites désignés sont situés en dehors des zones de confinement, et la DDMA a précisé qu’aucun site ne serait désigné le long des rives de la rivière Yamuna, afin de s’assurer que la rivière reste propre. La décision a été prise dans le strict respect des orientations données par le Tribunal national vert (NGT) et le Comité de suivi de Yamuna.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.