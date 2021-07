À l’approche de la 5G : Trai pousse à l’inclusion numérique ; proposition dans les travaux pour les zones rurales

Ce n’est pas la première fois que Trai présente une proposition sur l’inclusion numérique.

Alors que la téléphonie mobile pénètre de plus en plus chaque jour et devient le moyen de fournir davantage de services, la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) travaille sur une proposition visant à atteindre trois objectifs clés : la connectivité, l’abordabilité des appareils et la culture numérique.

Selon des sources, Trai proposera bientôt un document de consultation pour délibérer sur les questions liées à l’inclusion numérique, car il estime que les personnes des zones rurales et les personnes à faible revenu pourraient être à la traîne une fois la 5G lancée et la plupart des services. devenir numérique.

Selon le régulateur, l’Inde a obtenu de très bons résultats dans la réalisation de l’autosuffisance numérique et le pays compte désormais environ 700 millions d’utilisateurs du haut débit sans fil. Les services à large bande ont atteint l’intérieur et les régions moins développées du pays, mais lorsque de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) prendront de l’importance, une sorte de soutien a besoin à fournir, afin que ces technologies ne restent pas confinées aux centres urbains.

Selon un responsable, le document de Trai se concentrera sur la fourniture d’une connectivité à tous à l’aide d’appareils abordables et sur l’alphabétisation numérique. Divers ministères doivent travailler ensemble pour atteindre l’objectif d’inclusion numérique.

« À l’avenir, l’économie du pays sera tirée par la technologie et si les gens ne sont pas en mesure d’accéder au marché en raison d’un manque de connaissances numériques, ils seront laissés pour compte. Ainsi, une sorte de mécanisme devrait être formulé pour fournir un savoir-faire numérique, afin qu’ils puissent accéder au marché », a déclaré un responsable. Le gouvernement met déjà en œuvre un programme de mission nationale d’alphabétisation numérique (NDLM) pour dispenser une formation informatique à 52,5 lakhs, y compris les travailleurs d’Anganwadi et de l’ASHA et les revendeurs de rations agréés. La mission du programme est de former des citoyens non alphabétisés en informatique afin qu’ils soient capables de participer activement et efficacement au processus démocratique et de développement pour améliorer leurs moyens de subsistance.

Il faut mentionner que ce n’est pas la première fois que Trai sort une proposition sur l’inclusion numérique. En 2016, l’autorité avait fait une proposition pour donner 100 Mo de données gratuites aux utilisateurs de smartphones ruraux en un mois. Il avait alors recommandé l’utilisation des fonds du Fonds pour l’obligation de service universel (USOF) pour fournir des données gratuites, mais la proposition n’a pas pu être mise en œuvre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.