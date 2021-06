À l’approche des quarts de finale, Lionel Messi est en tête des chances du meilleur buteur de la Copa América

in

29/06/2021 à 23:02 CEST

Ronald Gonçalves

Après quelques semaines remplies du meilleur football sud-américain, nous avons traversé la première moitié du Coupe de l’America 2021 et les quarts de finale approchent à grands pas. Ainsi, en principe, L’Argentine et le Brésil sont les favoris pour remporter le championnat, et ce sont ces mêmes équipes qui fournissent les deux principaux candidats pour être le meilleur buteur : Lionel Messi Oui Neymar.

A cet égard, après son doublé contre Bolivie, la star culé est le joueur avec le plus de cibles dans la compétition, devenir le seul qui, jusqu’à présent, a atteint 3 buts. Derrière lui, plusieurs référents se situent avec 2 buts, parmi lesquels se trouvent les susdits Neymar, Cavani, Vargas et le “papou” Gomez, tous confirmés pour la nouvelle instance de la compétition.

Ainsi, les bookmakers citent les cotes du meilleur buteur comme suit :

Lionel Messi: 2,7 euros.Neymar: 4,5€.Edinson cavani: 8€.Luis Suarez: 11 euros.Image de balise Eduardo Vargas Oui Lautaro Martinez: 12€.

De même, des chiffres de la nature de Roberto Firmino (17€), Sergio Agüero (23 euros) et Alexis Sanchez (26 euros) sont plus éloignés entre les estimations, mais pas aussi éloignés que le “papou” Gomez: sa reconversion en artilleur principal du tournoi est payée à 61 euros malgré le fait d’être les principaux buteurs du moment. Même ainsi, nombre de ces possibilités varient en fonction de la distance parcourue par leurs équipes respectives dans la phase éliminatoire, nous devons donc attendre le déroulement des quarts de finale de la Coupe de l’America 2021 pour voir si, encore une fois, les prédictions changent à nouveau.