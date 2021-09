À l’Assemblée générale des Nations Unies, Biden dit que l’Amérique veut coopérer

Lors de la première Assemblée générale des Nations Unies de sa présidence, Joe Biden a assuré aux dirigeants que l’Amérique était prête à travailler ensemble sur les défis mondiaux – de la pandémie de Covid-19 au changement climatique en passant par la préservation de la démocratie et des droits de l’homme.

“C’est le choix clair et urgent auquel nous sommes confrontés ici, à l’aube de ce qui doit être une décennie décisive pour notre monde, une décennie qui déterminera littéralement notre avenir”, a déclaré Biden mardi à New York. « En tant que communauté mondiale, nous sommes confrontés à des crises urgentes et imminentes, dans lesquelles se trouvent d’énormes opportunités si – si – nous pouvons mobiliser la volonté et nous résoudre à saisir ces opportunités. »

Si cela vous semble familier, cela devrait. Biden, depuis sa campagne de 2020, a promis de déployer le leadership américain pour aider à résoudre les problèmes du monde, et ce aux côtés d’alliés et de partenaires. Il a présenté à plusieurs reprises sa présidence comme une défense de la démocratie dans une lutte mondiale contre l’autoritarisme. Il a refait les deux mardi. Il a parlé de la nécessité de démêler la dépendance des États-Unis à l’égard de la puissance militaire et d’utiliser à la place d’autres outils diplomatiques et humanitaires. Il a fait référence à de nombreuses organisations internationales – comme l’Organisation mondiale de la santé – avec lesquelles les États-Unis se réengagent. Les États-Unis, a déclaré Biden, étaient “de retour à la table des forums internationaux, en particulier des Nations Unies, pour attirer l’attention et stimuler l’action mondiale et les défis communs”.

Cette vision a toujours été un contraste délibéré avec la vision du monde « L’Amérique d’abord » de l’ancien président Donald Trump. Mais Trump n’est pas au pouvoir (pour l’instant). Biden seul a le pouvoir de tenir ses promesses de coopération, de démocratie, de droits de l’homme – et les alliés le jugent non pas par rapport au président précédent, mais uniquement sur ses actions et celles de son administration.

La vision de Biden reflète celle des Nations Unies. Mais la question est toujours de savoir si les États-Unis peuvent livrer.

Le discours d’une demi-heure de Biden à l’ONU était clair sur de nombreux défis auxquels le monde est confronté. “Alors que nous regardons vers l’avenir, nous mènerons tous les plus grands défis de notre temps, de Covid au climat, à la paix et à la sécurité, à la dignité humaine et aux droits de l’homme”, a déclaré Biden. « Mais nous ne ferons pas cavalier seul. Nous dirigerons ensemble, avec nos alliés et partenaires et en coopération avec tous ceux qui croient comme nous.

Biden a utilisé cette vision coopérative pour définir également certaines priorités de politique étrangère – parmi lesquelles, rivaliser avec la Chine (bien qu’il ait évité d’évoquer Pékin directement), réintégrer l’accord nucléaire iranien, faire pression pour une solution à deux États entre Israël et la Palestine et dénucléariser le Péninsule coréenne. C’était, dans l’ensemble, une liste de souhaits de choses qui nécessitent un mélange de diplomatie, de multilatéralisme et de compromis. Biden a explicitement rejeté le recours à la force militaire pour atteindre ces objectifs, un thème qui s’est imposé un mois après le retrait des États-Unis en Afghanistan.

« La puissance militaire américaine doit être notre outil de dernier recours, pas notre premier. Il ne devrait pas être utilisé comme une réponse à tous les problèmes que nous voyons dans le monde », a déclaré Biden. « Beaucoup de nos plus grandes préoccupations ne peuvent être résolues ou même traitées par la force des armes. Les bombes et les balles ne peuvent pas se défendre contre Covid-19 ou ses futures variantes. »

Mais il reste encore de nombreuses questions sur la façon dont Biden remplira ces engagements sur le changement climatique, sur Covid-19 et sur tout le reste. Aux Nations Unies, Biden, une fois de plus, a offert une vision optimiste de la capacité du monde à travailler ensemble et une vision généreuse du rôle de l’Amérique dans celle-ci.

Mais cette rhétorique n’a pas toujours correspondu à la réalité de la politique étrangère de Biden à ce jour. Par exemple, bien que Biden augmente le plafond des réfugiés américains à 125 000 à partir de cet exercice, en Afghanistan, des dizaines de milliers d’alliés étaient probablement encore laissés pour compte, et l’administration déporte les Haïtiens à la frontière sud et les renvoie vers un avenir incertain. Le retrait d’Afghanistan a également soulevé des questions parmi les alliés quant à savoir si les États-Unis ont fait assez pour les consulter, et le nouvel accord des États-Unis avec le Royaume-Uni et l’Australie sur les sous-marins nucléaires montre que l’Amérique fait toujours preuve de souplesse pour contrer la Chine, tout en mettant en colère la France, un autre allié proche. , Dans le processus.

Cela est même vrai pour certains des grands défis existentiels auxquels le monde est confronté et qui, comme le dit à juste titre Biden, sont impossibles à résoudre seul. Sur Covid-19, Biden a réitéré l’engagement de son administration en faveur d’une réponse à la pandémie, affirmant que l’administration a envoyé plus de 160 millions de doses de vaccin à l’étranger. Cette semaine, Biden organise un sommet Covid-19, qui attirera davantage d’engagements d’alliés et de partenaires pour atteindre ce que Biden a déclaré être trois objectifs: “sauver des vies maintenant, vacciner le monde et reconstruire en mieux”.

Dans le même temps, les États-Unis débattent de l’opportunité de donner des injections de rappel, ce qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, ne devrait pas être une priorité en raison de l’accès inégal aux vaccins dans le monde. Environ 6 milliards de doses de vaccin Covid-19 ont été administrées dans le monde, la grande majorité dans les pays à revenu élevé. Seulement 2 pour cent de la population des pays à faible revenu a reçu une première dose. Covax, l’effort international pour distribuer équitablement les vaccins, a réduit ses objectifs de livraison cette année.

Sur le changement climatique, Biden a réitéré l’urgence et répété les engagements climatiques des États-Unis dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat. Mais la réalisation de certains de ces objectifs nécessite de véritables mesures politiques, et cela dépend en grande partie du Congrès. À l’heure actuelle, l’avenir semble incertain pour le grand projet de loi des démocrates sur le climat, les dépenses sociales, etc.

Biden a également réfléchi aux valeurs des Nations Unies, à la dignité humaine et aux droits. “Alors que nous affrontons la violence et l’insurrection, la démocratie reste le meilleur outil dont nous disposons pour libérer notre plein potentiel humain”, a déclaré Biden dans ce qui ressemblait à une référence aux luttes internes des États-Unis.

Il a essayé de présenter l’Afghanistan comme la fin d’un chapitre de la guerre contre le terrorisme, bien que les retombées en Afghanistan et dans tant d’autres pays soient susceptibles de se poursuivre ; Biden a également reconnu cela en affirmant que les États-Unis prendraient des mesures contre les terroristes lorsqu’ils le jugeraient nécessaire.

Biden, devant l’ONU, a déclaré que les “terroristes” peuvent “continuer” à s’attendre à ce que les États-Unis lancent des frappes meurtrières, mais pas un conflit terrestre à grande échelle. Puis déclare que ce n’est plus 2001. Il s’agit d’une réification de la guerre durable contre le terrorisme, jusqu’à la rhétorique de la fin de l’entreprise. – Spencer Ackerman (@attackerman) 21 septembre 2021

Biden a promis coopération et engagement, et quel que soit le président, il y a toujours des limites à cela. Les discours des Nations Unies sont souvent construits sur un certain idéalisme, tout comme l’institution elle-même.

Mais les présidents choisissent les thèmes qui leur tiennent à cœur. Trump était « l’Amérique d’abord » ; il a parlé de souveraineté et d’intérêt personnel. Biden s’est présenté comme l’alternative à cela. Mais l’alternative n’est pas Trump, c’est Biden lui-même. Le test n’est pas de savoir si l’Amérique est de retour, mais si elle peut aider à construire le monde que Biden dit vouloir construire.

