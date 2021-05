«À l’Atlético, personne ne pense qu’il est meilleur que quiconque»

15/05/2021 à 15h11 CEST

Luis Suárez, qui sera le prochain protagoniste du Deportista Club, a revu sa saison avec l’Atlético, qui avec deux jours pour atteindre la fin de la ligue, ils mènent et doivent toucher le titre, en grande partie grâce à leur formidable performance. et le nez du buteur, quelque chose qui, comme il le dit, lui a servi à «se taire la bouche»: “L’année dernière, j’ai reçu des critiques et ils ont dit que je n’étais pas là pour concourir pour des choses importantes, ou que dans le Barcelone Je ne pouvais pas rivaliser à un niveau élevé“.

A son tour, interrogé sur sa présence dans l’entité matelas, il a loué ses collègues et lancé un message surprenant: «Je ne regrette pas d’être venu, quand une porte se ferme, sept plus grandes s’ouvrent pour vous. L’Atlético est une grande famille, personne ne pense qu’elle est meilleure que quiconque. Il y a une compétitivité très saine“.

Pour un combattant comme lui, sur et hors du terrain, les critiques ne lui donnent que l’énergie de continuer à montrer son talent: “Vous aimez les défis. Et venir ici était un très gros défi pour moi pour beaucoup de choses. Cela crée un défi pour vous au niveau individuel qui vous donne envie de continuer à montrer que vous faites partie de l’élite du football pour une raison, que depuis de nombreuses années, je démontre le genre de joueur que je suis. Et je l’ai vécu comme un grand défi et avec beaucoup d’enthousiasme. Je ne suis pas du tout désolé, au contraire: excité et désireux de continuer à manifester. “

Aux États-Unis, avec Messi?

L’Uruguayen a déclaré qu’il avait l’intention de terminer sa carrière dans le pays nord-américain, bien qu’il ne soit pas pressé d’entreprendre cette aventure: “Il y a deux ans, quand je jouais pour Barcelone, je vous aurais dit que là. Mais alors les circonstances surviennent. Et maintenant que je suis là et que je suis heureux, vous envisagez de jouer encore quelques années, continuez à montrer. Et puis, le moment venu, vous avez une autre option et vous devez prendre des décisions. En fait, c’est difficile. J’aimerais avoir l’expérience de pouvoir jouer aux États-Unis, mais on ne sait jamais“.

Son grand ami Leo Messi, il semble qu’il s’intéresse également au football MLS, alors qui sait s’ils finiront par rejoindre leurs sentiers de l’autre côté de la «flaque d’eau».