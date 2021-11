À l’avenir, concentrez-vous sur les transactions liées à la transformation numérique : CP Gurnani, MD & CEO, Tech Mahindra

CP Gurnani, directeur général et chef de la direction, Tech Mahindra

Par Rajesh Kurup

Pour Tech Mahindra, la société de services informatiques, le deuxième trimestre de cet exercice a été le meilleur de la décennie. Cela a été motivé par les contrats conclus et la croissance dans des secteurs verticaux clés, a déclaré le directeur général et chef de la direction, CP Gurnani, à Rajesh Kurup dans une interview. Gurnani a déclaré que la société misait sur le numérique et serait à l’avant-garde pour aider les clients à transformer les systèmes existants. Extraits édités :

Le bénéfice net de Tech Mahindra au deuxième trimestre a augmenté de 26% pour atteindre 1 339 crores de roupies, ce qui en fait le meilleur trimestre des 10 dernières années. D’où vient cette croissance ?

Le trimestre a été difficile mais passionnant. Nous avons signalé des gains d’environ 750 millions de dollars et nous nous attendons à une trajectoire de gains similaires à l’avenir. Nous avons constaté une accélération significative de la croissance tirée par la 5G, tous les secteurs verticaux de croissance clés, y compris BFSI, les soins de santé et les sciences de la vie et les hautes technologies, continuant de croître à un bon rythme. Nous avons constaté une augmentation globale des dépenses technologiques.

Serez-vous capable de maintenir cette trajectoire de croissance ?

Nos investissements stratégiques dans la 5G et la modernisation numérique ont donné de bons résultats, nous aidant à façonner notre histoire de croissance ce trimestre. De plus, les accords s’intensifient et nous verrons également la croissance s’ensuivre. Du point de vue des contributions importantes, nous avons continué d’assister à la dynamique de croissance et nous pensons que le segment des communications, des médias et du divertissement (CME) est un contributeur important à tout cela.

L’attrition pour Tech Mahindra a augmenté à environ 21,2% au cours du trimestre contre 17,2% au premier trimestre ? Quels sont vos plans pour retenir les talents ?

Dans un passé récent, nous avions prévu une pénurie de talents et avions prévu d’embaucher, de recycler ou de perfectionner les compétences un peu à l’avance, investissant ainsi massivement dans l’acquisition de nouvelles compétences. En outre, nous avons également intensifié notre présence dans les villes de niveau II pour lutter contre l’attrition. Nous pensons que les villes de niveau II et III sont en train de devenir de futurs pôles de talents et ont le potentiel de conduire la prochaine phase de croissance.

Tech Mahindra mise sur le digital, notamment au travers de +partenariats stratégiques, pour grandir ?

Cette année, nous avons renforcé nos alliances et partenariats avec des hyperscalers tels qu’AWS, Google et Microsoft pour lancer de nouveaux services sur la migration des charges de travail et les cas d’utilisation 5G à faible latence grâce à la co-création. Désormais, nous occupons une position unique en tant que partenaire stratégique avec les fournisseurs d’infrastructure de niveau I et les hyperscalers pour tirer parti de leurs piles et fournir un engagement conjoint, des plateformes et des services évolutifs aux carrières et aux entreprises.

Sur les plans d’embauche et les augmentations de salaire pour l’exercice en cours ?

Au trimestre de septembre, nous avons ajouté 14 930 salariés répartis à parts égales entre BPS et IT ; L’informatique est passée à environ 7 000 personnes. Les ajouts se sont intensifiés au cours du trimestre. Nous avons l’intention de doubler nos nouveaux recrutements au cours de l’EX22. Nous continuons de nous concentrer sur le recrutement basé sur les compétences, en particulier dans les technologies émergentes.

Nous recherchons des embauches dans les technologies numériques, notamment l’intelligence artificielle, le cloud, l’automatisation des processus robotiques, la blockchain, la 5G, l’Internet des objets et la cybersécurité, entre autres.

Nous recherchons de nouveaux talents dans neuf villes de niveau II, dont Bhubaneshwar, Nagpur, Chandigarh, Thiruvananthapuram et Kolkata.

Tech Mahindra a acquis deux sociétés, la société américaine Infostar pour 105 millions de dollars et la société londonienne We Make Websites pour 9,4 millions de livres (13 millions de dollars), en octobre. Les acquisitions seraient-elles votre stratégie pour l’avenir ?

Ces acquisitions sont conformes à notre stratégie visant à renforcer les capacités numériques et à fournir des services de transformation améliorés et complets à nos clients dans le monde. Ces acquisitions nous aideront à bâtir des capacités de forte croissance. À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’accent soit davantage mis sur les accords liés à la transformation numérique et à aider les fournisseurs de services et autres dans leurs parcours 5G, à la fois au niveau du réseau, des processus et des systèmes. Nous continuerons d’aider nos clients à transformer leurs systèmes existants, ce qui resterait un domaine prioritaire.

