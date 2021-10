A l’école, ils voulaient me faire craquer ! »

31/10/2021 à 10h33 CET

Scénariste, entrepreneur, membre d’une famille à l’arbre généalogique très sportif, Jacobo Bergareche décortique les relations de couple dans « Les jours parfaits » (Livres sur les astéroïdes), un roman qui révèle également quelques lettres (et dessins) inédites de William Faulkner à son amant.

La conversation avec Bergareche commence avec son roman et se termine avec ses grands-parents, l’histoire du football espagnol. Le père, Luis Bergareche, a marqué le premier but de l’Athletic à Primera. Sa mère, Ramón Mendoza, a présidé le Real Madrid entre 1985 et 1995.

-On lit ‘Les jours parfaits’ et ne peut s’empêcher de se demander ce que nous faisons des relations.

Oui, car comme beaucoup d’autres idées ou concepts, l’idée de mariage ou de couple est fortement remise en cause. En Espagne, 60% des gens divorcent. Lorsque vous démarrez une relation, il est normal que vous échouiez. Que fait-on du mariage ? Je n’en ai aucune idée, mais ce qui est certain c’est que le plus grand ennemi du mariage est l’ennui, c’est pourquoi je dis en plaisantant qu’aux mariages il faut dire ‘jusqu’à ce que l’ennui vous sépare’. Peut-être que la clé est d’accepter que vous allez avoir de bons jours, mais aussi et surtout des jours ennuyeux et des mauvais jours.

-Le jour parfait où Faulkner raconte -ou plutôt dessine- il ne se passe rien d’extraordinaire. Peut-être devrions-nous baisser la barre et réaliser que les jours parfaits peuvent être les plus simples.

Oui, car vraiment ce qui rend une journée extraordinaire, c’est que vous voulez être avec quelqu’un et que quelqu’un veut être avec vous. C’est déjà extraordinaire. Le reste n’a pas d’importance : étoiles Michelin, villes à la mode, ce n’est pas si important.

-Le roman est né au Harry Ransom Center à Austin (Texas).

Oui, je recherchais des lettres d’écrivains, à la recherche de thèmes communs. Et d’ailleurs, le thème le plus courant est le souci de l’argent ou la joie de voir un texte publié. Parmi tout cela, j’ai trouvé les lettres inédites de Faulkner. Certains sont inclus dans le livre, d’autres que j’ai laissés de côté. C’est marrant, Faulkner avait des dessins dédiés à son pénis, même un poème dédié à son pénis, mais j’ai ignoré tout ça parce que ça m’intéressait moins que la partie la plus sentimentale de son travail.

-Vous dites que Faulkner était fidèle dans son infidélité.

J’ai voulu faire une coupe transversale pour comprendre ce qu’est l’amour à travers les lettres de Faulkner : il pensait aussi que leur relation allait être éternelle, puis vint le silence et plus tard la mélancolie. Nous nous ressemblons tous tellement, dans nos relations, nous sommes tellement prévisibles dans ces hauts et ces bas de la passion à la nostalgie. Faulkner l’explique très bien dans ses lettres.

– « Entre chagrin et néant, je choisis le chagrin »

C’est une phrase très énigmatique. Quand vous lisez ‘Wild Palm Trees’, il explique lui-même ce qu’il voulait dire : la passion, quand elle s’arrête, ne laisse que la douleur. Et la douleur est un moyen de continuer à aimer. C’est la preuve qu’il s’est passé quelque chose, que c’était vrai. Et les protagonistes de cette passion eux-mêmes ne veulent pas arrêter de souffrir, car le moment où ils arrêtent de souffrir, c’est que je suis guéri, pensent-ils. Cela soulève un dilemme quelque peu énorme, car en réalité, la vie plus tard vous montre que vous pouvez être dans d’autres endroits, plutôt que dans la douleur ou rien.

-En plus d’être romancier, vous êtes également producteur et scénariste.

J’aimerais penser que je suis un écrivain qui aime chanter des rancheras, faire du riz le dimanche et jouer du mus. Si la question est de savoir de quoi je vis, eh bien à la télé, oui : je suis producteur et scénariste, et maintenant un peu écrivain. Jusqu’en 2010 j’étais dans le monde de la télévision, puis je suis entré dans le monde des applications et je suis parti aux Etats-Unis. Maintenant que je suis de retour, je travaille chez Onza, une société de production, dans la partie développement des séries.

-Son grand-père maternel était Ramón Mendoza, président de Madrid pendant dix ans. Et son grand-père paternel est l’histoire de l’Athletic.

Oui, Luis Bergareche, a marqué le premier but de l’Athletic en championnat, en 1929. On a une sorte de trophée commémoratif chez nous. Dans ma maison, il y avait beaucoup de tension sur l’équipe que nous allions être. Mon grand-père Ramón est devenu président de Madrid en 1985, mais moi, qui suis né en 1976, j’avais déjà choisi une équipe. J’étais devenu Athlétique. Puis j’ai réalisé que j’aurais été plus heureux d’être avec le Real Madrid à cette époque, et plus encore de vivre à Madrid.

-Il a choisi le chemin le plus compliqué.

Vous ne savez pas vraiment quand ni pourquoi vous choisissez un équipement. Mais c’est la seule chose que vous ne pouvez pas changer, équipement et groupe sanguin. Ne faites jamais confiance à un gars qui change d’équipe. J’ai rejoint l’Athletic et le premier match auquel j’ai assisté était la finale de la Coupe 1984 contre le Barça, avec un tangana final impressionnant. Ce fut une expérience terrifiante. C’était la dernière fois que l’Athletic gagnait quelque chose. Puis le Madrid de la Quinta del Buitre a commencé à tout gagner : j’étais de l’Athletic, le petit-fils de Ramón Mendoza et à l’école ils voulaient me faire craquer tous les jours à cause de ça. Je ne jouais pas au foot dans la cour, j’étais le gamin bizarre dans le coin avec un livre, qui avait deux grands-parents qui venaient du monde du foot, mais il ne supportait pas le foot précisément à cause de ça.

-Une réaction de rejet.

À la mort de mes grands-parents, je me suis à nouveau intéressé au football. Je me souviens que Zidane m’a aidé à renouer avec le football, et l’équipe espagnole aussi. J’ai également assisté à toutes les finales auxquelles l’Athletic a joué ces derniers temps.

-Votre grand-père a présidé Madrid entre 1985 et 1995. Et vous, en pleine adolescence.

Mon petit frère Roque [fallecido en 2012] Il est venu jouer dans les catégories inférieures de Madrid, il était vraiment passionné par Madrid. J’avais beaucoup de relations avec mon grand-père Ramón, mais en dehors du terrain de football. Il était mon parrain. C’était un gars très drôle. On jouait beaucoup de musique, il nous payait et ensuite nous faisait jouer contre lui. Et nous avons toujours perdu.

-Qu’avez-vous pensé quand vous avez vu que vous rejoigniez l’Athletic ?

Que j’ai une grenouille. Quand je lui ai dit que j’avais commencé à étudier la littérature comparée, il m’a dit « je n’ai rencontré personne avec une capacité pour l’inutile comme la vôtre ».

-Curieuse histoire celle de son grand-père Ramón.

Il est sorti de nulle part, littéralement. Il a inventé sa propre vie. Mon grand-père était totalement « self made ». Enfant de la guerre, sa mère est morte en couches et sa famille maternelle a émigré de Galice en Uruguay. Son père avait une maladie cardiaque et mon grand-père avait les économies de la famille collées à son pantalon, c’est pourquoi quand il était petit, il jouait à peine au football. Mais il a pris de l’avance parce qu’il était très intelligent : il prenait le charbon qui tombait et le vendait au charbonnier, ou il allait en Galice en scooter, revenait avec des fruits de mer et le vendait à Madrid. Au collège, il aidait avec les notes, et quand l’un de ses camarades de classe était ministre du Commerce, il l’aidait à négocier avec l’Union soviétique. Il a acheté et vendu des choses étranges, des roulements, de la vodka & mldr; J’ai toujours eu des choses étranges à la maison.

-Cette génération de présidents de football des années 80 et 90.

C’étaient des personnages très drôles. Ils faisaient les gros titres à chaque fois qu’ils parlaient. Mon grand-père disait qu’être président de Madrid, c’était comme être ministre. Le plus drôle dans l’actualité a été de voir ce que Lopera, Gil, Núñez, Caneda ou Gaspart ont dit. J’étais amusé, mais j’étais aussi un peu horrifié : je m’intéressais déjà à la littérature et le professeur de religion venait me voir avec le line-up que Madrid devait dessiner, imaginez. Quand Madrid a signé Prosinecki, les profs sont venus me dire que non, que ton grand-père avait tort, que ce type s’était beaucoup blessé. Et quand le Barça a commencé à gagner des championnats après la Quinta del Buitre, ils ont attendu que je m’insulte, et j’étais aussi de l’Athletic, ce qui les a encore plus baisés. C’est le petit-fils de Mendoza, il ne s’intéresse pas au football et il est aussi de l’Athletic !

-L’autre branche familiale.

Oui, mon père nous a acheté tous les maillots d’Athletic depuis qu’on était petits, on avait le vinyle de l’hymne d’Athletic et on l’a beaucoup écouté. J’étais un peu halluciné parce que quand je suis allé dans le pays ils t’ont crié dessus depuis l’ETA, et je disais, mais bon sang, je suis de Madrid !

-Votre grand-père paternel a également eu une vie intense.

C’était un athlète amateur. C’était un pelotari, vice-champion d’Espagne à la pelle courte. Il a marqué le premier but de l’Athletic en Ligue puis il a signé pour le Real Madrid en échange d’une Harley-Davidson : comme il n’était pas un professionnel, il a négocié que la carte était une Harley, puis il a été recruté à la guerre pour porter des choses d’un endroit à un autre avec la moto. Et après la guerre, lorsqu’ils fondèrent « El Correo », il devint l’organisateur de La Vuelta Cicista, qui d’ailleurs commença et se termina à Bilbao. Le Tour d’Espagne est né grâce à ‘El Correo’, qui a organisé la course, et mon grand-père en était le directeur. Dans les années 70, il l’a déjà quitté, il y a eu des attaques contre la Vuelta et une autre société a pris en charge l’organisation.

-Avec cet arbre généalogique, le sport fait-il partie de votre quotidien ?

En tant que spectateur, je recherche quelque chose qui m’accroche vraiment, comme le football de Zidane en son temps. Ou celui de l’équipe espagnole à l’époque, ou cet incroyable Barça qui vous a laissé sans voix. En tant que pratiquant, j’aime nager et faire du vélo, j’aime faire les choses seul, ne pas rivaliser avec qui que ce soit et être sur mon ballon. Les Bergareche sont de vrais malades du sport : dans la maison familiale de Lekeitio il y a un fronton, mais j’avoue que jouer au ballon je suis assez mauvais.