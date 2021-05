“A Leipzig, je me sens chez moi”

05/10/2021

À 19:16 CEST

Martí Grau

L’ailier espagnol et ancien joueur du Barça, Dani Olmo admet qu’il veut continuer sa carrière au RB Leipzig. Dans une interview pour la chaîne officielle du club allemand, Olmo a affirmé se sentir très heureux lors de sa deuxième année en Allemagne. “Je suis très content de la façon dont les choses se sont déroulées cette saison, je suis vraiment chez moi à Leipzig et j’ai hâte aux prochaines années ici.“.

Depuis son arrivée à l’été 2019, le footballeur de 23 ans Il se sent déjà comme un élément fondamental de l’équipe. “Je peux sentir que maintenant je suis devenu une partie importante de l’équipe. J’ai aussi fait le pas vers l’équipe nationale, cela me rend incroyablement fier“.

Deuxième finale de coupe de son histoire

Jeudi prochain, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund disputeront la finale DFB-Pokal, deuxième de l’histoire du club après sa chute en 2019 contre le Bayern Münich (3-0).

Deux ans plus tard, Olmo y voit une opportunité incroyable pour le RB Leipzig de décrocher un premier titre majeur. “Nous avons cette belle opportunité, la première à remporter un grand titre pour le RB Leipzig. L’équipe est prête et concentrée et je suis convaincu que nous pouvons y parvenir“.

Dans une très bonne saison, le joueur voit comment l’équipe commence à opter pour de grands trophées. “En championnat, nous pouvons encore avoir la meilleure saison de l’histoire du club. Je dirais que nous nous sommes beaucoup améliorés en équipe et nous le ferons pour faire plus de progrès ensemble la saison prochaine.“.

Futur incertain

Olmo voulait souligner son objectif de rester au RB Leipzig, où il estime que tous les membres de l’équipe sont pleinement engagés. “Tout le monde attend la finale de la coupe. Tout le monde est pleinement concentré et prêt à jouer“La saison dernière, les Allemands ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

Bien que rien n’indique qu’il souhaite quitter le club à la fin de la saison, Olmo ne ferme pas les portes à ce qui peut arriver. “Je traiterai de la nouvelle saison plus tard. Mais les changements font partie du football, donc je ne suis pas inquiet “.