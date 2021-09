En 1980, Diana Ross obtenu ce qui ne peut être décrit que comme une cure de jouvence chic. “À l’envers” a atteint le sommet du Billboard Hot 100 le 6 septembre de cette année-là et y est restée pendant quatre semaines, la plus longue course en tête des charts de sa vie.

En effet, cela faisait quatre ans que Mme Ross n’avait pas figuré dans le Top 10 américain. Après l’énorme succès de “Love Hangover”, qui a dominé les best-sellers pendant deux semaines en 1976, elle a eu six entrées de palmarès modestes d’affilée, suivies du n ° 19 “The Boss”. Au Royaume-Uni, où “Love Hangover” a atteint la 10e place, neuf entrées consécutives dans les charts ont culminé en dehors du Top 20. Le moment était venu pour une nouvelle direction.

Nile Rodgers et Bernard Rodgers étaient les producteurs les plus en vue d’Amérique de l’époque, grâce au son soul-dance brillamment inventif et excitant qu’ils avaient créé pour leur groupe Chic. Les enfants de Diana parlaient sans cesse du groupe et ont demandé à leur mère de les emmener voir le groupe jouer à Santa Monica, après quoi le duo a été invité à créer le son frais que Ross voulait refléter sa nouvelle vie à New York.

Comme cela sera largement rapporté plus tard, leur liaison en studio avec Diana n’a pas vraiment été un succès retentissant. Elle n’aimait pas les résultats de leurs sessions et leur a donné des instructions de remix spécifiques; ils ont fait de légers changements et ont suggéré que si elle ne les aimait toujours pas, elle pourrait les faire remixer elle-même. Ross l’a fait, retravaillant tout l’album avec le producteur de Motown Russ Terrana pour minimiser l’élément funk et rendre sa voix plus importante.

Rodgers et Edwards étaient initialement furieux et envisageaient de retirer leur crédit de production. Mais malgré le compromis sonore, c’était toujours le son Chic qui résonnait du single « Upside Down » et de tout l’album Diana. Les résultats ont été spectaculaires : le LP était un n°2 des ventes de platine qui a passé un an dans les charts américains.

Diana a quitté la Motown peu de temps après pour de nouveaux pâturages chez RCA, mais a laissé derrière elle un record qui est devenu un jalon dans sa carrière. En effet, « Upside Down » a encore prouvé sa pérennité en en tête du palmarès de la danse Billboard en 2018 dans un nouveau remix jumelé avec un « I’m Coming Out » mis à jour.

