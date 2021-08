À l’époque de Stewarts, « Verstappen aurait été tué »

Jackie Stewarts craint que les pilotes ne prennent “plus de libertés aujourd’hui”, affirmant qu’au moment où il courait, un accident tel que le GP de Grande-Bretagne de Max Verstappen “aurait tué” le pilote.

Stewart a couru en Formule 1 de 1965 à 1973, remportant trois titres mondiaux.

Lors de sa dernière saison, au sein de Tyrrell, il n’a pas participé à la finale de la dernière course du championnat, le GP des États-Unis, son équipe se retirant suite au décès de François Cevert dans un accident de qualification.

Cevert était le 12e pilote de Formule 1 tué dans un accident pendant les années de course de Stewart.

Crédité aujourd’hui comme l’un des pilotes qui a beaucoup fait pour améliorer la sécurité en Formule 1, Stewart admet qu’il a quelques inquiétudes quant au fait que les pilotes d’aujourd’hui prennent « trop de risques ».

Soulignant l’énorme accident de Verstappen au GP de Grande-Bretagne, au cours duquel il a heurté la barrière avec un impact de 51G, après que Lewis Hamilton a touché sa roue alors qu’il tentait de dépasser le Copse à grande vitesse, Stewart a déclaré à talkSPORT Breakfast : “L’incident de Lewis avec Verstappen a été très perturbant pour moi.

« Franchement, si cela avait été à mon époque et bien après ma journée, Verstappen aurait été tué.

“La piste de course a été rendue si sûre, les zones de dégagement si grandes et les structures qu’il [Verstappen] s’est finalement arrêté et même alors, les forces g étaient énormes. Je pense que c’était un excellent exemple de ce que Silverstone a fait pour rendre la piste plus sûre.

«Cependant, les gens prennent plus de libertés aujourd’hui qu’avant parce que les sanctions ne sont pas si lourdes… maintenant c’est tellement sûr que je pense que les gens prennent trop de risques.

« Les premiers tours à Silverstone en étaient un bon exemple car je pense que les deux pilotes étaient en surconduite, en particulier quand on pense que ce n’est que le début de la course.

“Nous devons réexaminer cela et, malheureusement, il faut parfois une grande, grande action ou même une vie pour en arriver à une réelle compréhension.”

Le triple champion du monde a également donné son avis sur le Grand Prix de Hongrie chaotique, applaudissant la victoire d’Esteban Ocon tout en regrettant l’infraction de carburant d’Aston Martin qui semble avoir coûté la P2 à Sebastian Vettel.

“C’était une course très inhabituelle”, a-t-il déclaré, “elle n’était guère représentative de ce qui aurait été le cas dans des circonstances normales.

« C’était formidable de voir comment Renault (Alpine) a remporté la victoire qu’ils attendaient depuis trop longtemps.

« Je pense que Lewis a eu beaucoup de chance de terminer deuxième dans ces circonstances, mais Mercedes fait du bon travail et il la conduit extrêmement bien.

“L’équipe Aston Martin doit vraiment souffrir de sa deuxième place et du podium à sa disqualification.”