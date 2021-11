À l’ère du boycott viral, comment les marques peuvent-elles gérer le concept de publicité éveillée

L’Inde étant une nation diversifiée, c’est l’un de ces marchés qui est très sensible à l’appropriation culturelle et à la religion.

Par Sahil Chopra

Que signifie être réveillé ? Pour le dire simplement, c’est un terme utilisé pour décrire une personne qui est consciente des problèmes politiques et sociaux qui prévalent dans le monde. Que se passe-t-il lorsque nous entrelaçons le concept d’éveil au marketing ? Il donne naissance à des marques qui produisent du contenu pour sensibiliser leur public et pas seulement promouvoir leur marque. Cela montre comment ils soutiennent les causes sociales et se présentent comme plus qu’une simple entité axée sur les ventes.

À l’ère des médias sociaux, tout et n’importe quoi peut être trouvé en ligne. Le monde est connecté sur un seul forum et des questions socio-politiques de toutes sortes sont mises en lumière à chaque seconde qui passe. Certains utilisateurs et marques ont tendance à en tirer parti pour créer du contenu éveillé afin à la fois de sensibiliser et d’augmenter l’engagement en suivant les bases du marketing momentané.

Les marques qui s’engagent dans la publicité réveillée correspondent aux messages de réforme et aux valeurs qui s’alignent sur les pratiques d’entreprise prosociales ; c’est ce qu’on appelle souvent l’activisme de la marque. Les marques s’efforcent de créer un changement social potentiel et de gagner en valeur de marque. Cela prouve souvent à quel point les marques ont une conscience sociale. L’activisme de marque authentique parle de l’objectif, des valeurs, du message et de la pratique d’une marque qui déterminent et construisent un système holistique pour créer l’authenticité.

Le contenu éveillé authentique a créé une opportunité pour les marques de se connecter de plus près avec leur public et de leur donner une campagne à laquelle leur public se rapporte. Le taux de réussite des campagnes éveillées est sans aucun doute élevé en raison de l’esprit plus libéral du millénaire et de la génération Z.

La campagne #LikeAGirl du Superbowl en 2014 a parlé du nombre de jeunes filles qui se considèrent faibles en raison du conditionnement social de l’éclairage à entaille et de leur destruction. La campagne a non seulement brisé la stigmatisation entourant les filles, mais s’est également avérée être l’une des premières séries publicitaires avec une position féministe générant jusqu’à 96% de sentiments positifs en seulement trois mois, avec 90 millions de vues. Il s’est également classé comme la deuxième vidéo la plus virale au monde.

Les marques doivent également reconnaître le risque élevé associé à la publicité réveillée. Maintenir la légitimité dans le traitement de questions sociales ou politiques délicates, c’est éviter que le risque ne s’attaque à l’ensemble de l’entité de votre marque. Nike, étant l’un des principaux défenseurs de la représentation raciale, a pris le bon risque avec sa campagne Kaepernick, même si cela ne plaisait pas aux téléspectateurs conservateurs.

La marque lors de la planification d’une campagne mondiale devrait avoir une étude approfondie sur les différentes attitudes envers les questions sociales et politiques telles que le genre, la sexualité, la diversité, la culture, la religion, entre autres, car tous ces facteurs influencent la façon dont les gens pensent. Certains marchés ont des tabous très stricts dictés par la religion. L’Inde étant une nation diversifiée, c’est l’un de ces marchés qui est très sensible à l’appropriation culturelle et à la religion.

Récemment, des marques comme FabIndia ont fait l’objet d’un examen minutieux ; leur visualisation n’allait pas bien avec les masses et ils ont été viralement boycottés pour la même chose. De même, Tanishq et Red Label se sont retrouvés en danger l’année dernière pour avoir apparemment fait la promotion de campagnes controversées.

À l’ère de la culture de l’annulation, les marques se promènent autour de coquilles d’œufs dans la mer de consommateurs qui n’apprécient pas le lavage au réveil. C’est lorsque les marques se détachent de la pratique d’un authentique activisme de marque qu’elles créent des publicités inauthentiques qui sont souvent trompeuses pour leurs utilisateurs. Ils nuisent non seulement à leur image sociale, mais entravent également le potentiel d’être perçus comme un porte-drapeau de l’activisme de la marque qui croit au changement social.

Les marques doivent se rendre compte qu’elles sont beaucoup trop humaines. La publicité est un miroir de ce que la société représente, tolère et autorise jusqu’à une certaine limite. Créer une campagne éveillée n’est jamais une mauvaise idée. C’est l’exécution qui doit être bien fixée sur la création d’un impact positif plutôt que sur un impact qui énerve les gens. Les marques doivent et doivent prêcher par l’exemple et traiter avec respect les problèmes qui sont sensibles à leurs consommateurs afin de s’imposer en tant que changeur de jeu sur leur marché.

Cependant, faire porter la responsabilité du changement aux marques capitalistes ne ferait que leur permettre de faire avancer leur cause et de détourner l’attention du problème réel.

Les marques mettront du temps à comprendre pleinement la portée de la publicité éveillée, mais pour que cela se produise, nous, en tant que personnes, devons d’abord changer.

L’auteur est fondateur et PDG, iCubesWire

Lire aussi : Montée en puissance des marques D2C : Comment la saison des fêtes aide les petits vendeurs à développer leur activité

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.