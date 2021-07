À l’ère post-pandémique, les fans avertis de crypto ont trouvé un nouveau moyen de se rapprocher de leurs stars préférées.

Comparer

Les dix-huit derniers mois ont été difficiles pour tout le monde sur notre planète. Une pandémie mondiale nous a empêchés de vivre un maximum de contacts sociaux, créant un vide à combler. En conséquence, certains passionnés de crypto ont trouvé une façon différente d’interagir avec leurs stars préférées.

Le besoin de contacts sociaux

Il est scientifiquement prouvé que les êtres humains ont besoin d’interactions sociales pour tirer le meilleur parti de la vie. Alors que certaines personnes préfèrent éviter les autres autant que possible, cela ne fonctionnera pas pour toujours. Les scientifiques attribuent plusieurs avantages pour la santé à une interaction sociale régulière, notamment une meilleure santé mentale, une meilleure santé cérébrale et un sentiment d’appartenance. De plus, à l’ère de la technologie qui rend les interactions avec les entreprises et les institutions loin d’être personnelles, nous avons plus que jamais besoin de nos amis, de notre famille et des personnes que nous admirons.

C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire ces derniers mois. De nombreux pays sont toujours confrontés à de sévères restrictions sur les contacts et les interactions sociales. La situation est loin d’être idéale et nécessite des solutions. Malheureusement, il n’y a pas de solution facile à ces problèmes et carences dues à des problèmes de santé. Cependant, il existe une solution technologique qui peut faciliter les interactions sociales avec les stars et les célébrités.

L’aube des technologies modernes comme la blockchain et les crypto-monnaies offre un potentiel énorme. Beaucoup y voient une solution pour le secteur financier, mais il y a beaucoup plus à explorer. Sans ces technologies, des solutions comme Olyseum n’existeraient pas sous leur forme actuelle. En tant que plate-forme qui améliore l’engagement et l’interaction des stars et des fans à un nouveau niveau, elle offre des fonctionnalités et des options intéressantes.

Pourquoi Olyseum est-il important

En tant que projet axé sur xNFT, Olyseum va au-delà de ce que fournissent les jetons traditionnels non fongibles. Il ne s’agit pas seulement de créer de l’art numérique, mais de faciliter des expériences. Plus précisément, des expériences uniques entre les stars et leurs fans. Atteindre le contact social de cette manière garantit que les gens peuvent maintenir leur santé mentale et cérébrale tout en créant des souvenirs inoubliables.

En proposant des expériences en direct et des objets de collection, Olyseum franchit une nouvelle étape en engageant les stars et les fans. Avec l’aide des anciens joueurs du FC Barcelone et du gourou de la sécurité Kevin Mitnick, Olyseum est devenu une solution viable. La communauté d’experts en cryptographie afflue sur cette plateforme pour interagir avec leurs stars préférées.

Tout ce qui le motive, ce sont les xNFT des NFT expérientiels. Ces jetons ont une valeur supplémentaire, car les fans peuvent monétiser leur engagement avec les stars et vivre des expériences exclusives en direct. De plus, les utilisateurs peuvent échanger ces expériences avec d’autres fans. Chaque xNFT comprend des expériences exclusives avec des créateurs vedettes. Avec des interactions et des expériences très demandées, plus que jamais, la société Olyseum apporte une valeur ajoutée au-delà de l’aspect financier.

Dernières pensées

Notre société a un besoin urgent de plus d’interactions sociales dans un environnement contrôlé. Généralement, les fans ne peuvent pas rencontrer leurs stars préférées dans la vraie vie, encore moins interagir avec elles. Un projet comme Olyseum change ce récit tout en créant une sorte d’environnement contrôlé. Les utilisateurs peuvent collecter des xNFT et échanger ceux dont ils n’ont pas besoin pour que d’autres complètent leurs ensembles. Chaque sixième terminé accorde une expérience exclusive avec cette étoile.

Il y a un énorme potentiel à débloquer lorsque vous combinez des expériences blockchain, des crypto-monnaies et des fans stars dans un seul package. Olyseum montre au monde entier ce qui est possible. La communauté d’experts en cryptographie est déjà en train de construire sa collection xNFT pour débloquer des interactions étoiles en direct et exclusives. Pour tous les autres, le moment serait venu d’explorer ce que ce projet a à offrir.

Image parPexels de Pixabay