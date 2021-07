À l’heure de l’île avec le niveau de label de mode – WWD

Fondée en 2014 par Nigeria Ealey (directeur créatif), Esaïe Jean-Simon (directeur financier) et Victor James (directeur artistique), la marque de mode basée à Brooklyn Tier lance ce mois-ci son quatrième projet, « Tier Island ».

« C’est essentiellement notre propre version de ce à quoi ressemblerait Tier si nous avions notre propre endroit, notre propre écosystème, nos propres ressources… tout. C’était cette navigation depuis le « nous sommes tous rentrés à la maison, devant nous mettre en quarantaine, rester loin des amis et de la famille ou des voyages », alors c’est cette évasion… nous vous amenons à cette toute nouvelle expérience qui est heureuse, ensoleillée, animée , aventureux », a expliqué Ealey. “C’est cette sensation hyper-réaliste.”

Depuis sa création, le label autofinancé a placé l’art au premier plan de ses créations (chaque cofondateur a une formation artistique ; la devise de la marque est « Art Never Dies ») avec des œuvres d’art originales. Pour « Tier Island », ils ont redéveloppé leur logo de script signature en forme d’île. Chaque lettre de l’île représente quatre perspectives de l’endroit mystique et éloigné, en corrélation avec quatre prêt-à-porter et accessoires saisonniers.

«Nous avons tout divisé en saisons en fonction des lettres. ‘T’ est le printemps, ‘I’ l’été, ‘E’ l’automne et ‘R’ l’hiver. Chacun d’eux raconte une histoire différente [story of the island]”, a déclaré Ealey.

Pour le printemps, qui sortira sur le site Web de la marque le 16 juillet, ils ont conçu des vêtements d’été avec des illustrations représentant les expériences de leur île (voyages, attractions, jet-ski, construction de châteaux de sable, etc.) pour hommes et femmes. L’automne touchera aux aventures en plein air et plus encore. La collection, dans son ensemble, va au-delà des signatures streetwear décontractées et unisexes de la marque vers des pièces plus avant-gardistes (maillots fantaisie, robe utilitaire sur mesure ou numéros moulants) aux côtés des débuts de maillots de bain. La gamme va de 144 $ à 456 $ à travers les 31 styles.

Après la sortie en ligne du printemps, la marque prévoit d’héberger un pop-up immersif sur le thème des îles fin juillet.