À l’horreur des autres passagers, une femme allaite un chat sur un vol Delta – RedState

Nous avons entendu parler de personnes aux pieds puants qui enlevaient leurs chaussures. Nous avons entendu parler de personnes écoutant de la musique ou regardant un film sans casque. Nous avons entendu parler de personnes avec des « faucons de soutien émotionnel ». Mais je vous promets, c’est un nouveau pour nous tous.

Selon Newsweek, une femme sur un récent vol entre Syracuse, NY et Atlanta, GA a décidé de donner à tous ses compagnons de voyage une vue à voir. La femme a tenté d’emmailloter et d’allaiter son chat. Oui, tu l’as bien lu. Pire encore, après que le personnel navigant lui ait demandé de ranger le chat et son sein, elle a refusé.

L’incident se serait produit lors d’un récent voyage à bord du vol Delta 1360, un itinéraire entre Syracuse, New York et Atlanta, Géorgie. Une image publiée sur les réseaux sociaux suggère que la prétendue allaitement du chat s’est produite alors que l’avion se dirigeait vers Atlanta, bien que l’on ne sache pas exactement quand l’incident s’est produit. L’image circulant en ligne décrit l’événement supposé dans ce qui semble être une capture d’écran du message [sic] envoyé à l’aide du système d’adressage et de notification des communications de l’aéronef (ACARS), que les pilotes utilisent pour transmettre de courts messages textuels au sol. Le message signale qu’un passager est assis [sic] 13A « allaite un chat et ne remettra pas le chat dans sa cage » en réponse à une demande d’une hôtesse de l’air. Le message demande que la situation soit traitée par l’équipe « Red Coat » de la compagnie aérienne lors de l’atterrissage. Delta décrit les membres de l’équipe comme des « experts du service client d’aéroport d’élite » qui sont « spécialement formés pour gérer les problèmes des clients en escale ».

Voici une copie de l’image du message sur le système ACARS :

Newsweek a également retrouvé le compte TikTok d’un agent de bord, qui parlait de la situation :

« Cette femme avait un de ces chats sans poils emmaillotés dans une couverture pour qu’il ressemble à un bébé », a déclaré Ainsley Elizabeth dans une vidéo de suivi publiée le 13 novembre. « Sa chemise était relevée et elle essayait d’obtenir le chat à s’accrocher et elle ne remettrait pas le chat dans la cage de transport. Et le chat criait pour sa vie. « Que fait-elle à la maison si elle le fait en public ? » elle a demandé. « Et puis la sécurité a rencontré le vol juste pour lui dire qu’elle ne pouvait plus le faire, car c’était étrange et dégoûtant. »

« Bizarre et dégoûtant » est un euphémisme.

Ce qui est encore plus déroutant, c’est que la femme n’a enfreint qu’une seule règle de la compagnie aérienne dans sa petite cascade. Selon Delta, il n’y a pas de règle spécifique contre l’allaitement d’un animal de compagnie, à part le fait qu’elle retire le chat de la cage de transport pendant le vol. Juste une supposition, mais je parie qu’il y en aura dans les prochaines semaines.