À l’intérieur ⋆ 10z viral

Il est rare que des séries de longue durée offrent quelque chose de parfait, mais The Walking Dead Saison 11 Episode 6 était l’un des meilleurs de toute la série.

Lauren Ridloff s’est éloignée de la franchise pour tourner des scènes de Marvel’s Eternals. Son retour très attendu pendant “On The Inside” a livré aux fans un coup de poing qui s’est concentré sur l’horreur au lieu de l’action.

Si vous regardez The Walking Dead en ligne, vous savez que nous avons rencontré de nombreux méchants tout au long de la série, mais cette famille sauvage était effrayante.

Encore plus glaçant ? La maison avait l’air vide mais quelque peu habitée, et Connie et Virgil y ont été conduits dans le but d’être servis comme repas de famille.

Il y a de minces cueillettes 11 ans dans l’apocalypse, et si cet univers nous a appris quelque chose, c’est de s’attendre à l’inattendu.

Quand une partie du mur s’est détachée pour séparer Connie et Virgil, j’étais terrifiée. De toute évidence, il y avait quelque chose qui clochait avec l’emplacement, mais je ne m’attendais pas à ce que cela devienne réel si rapidement.

Mon inquiétude était que la série était sur le point d’introduire un nouveau type de créature – dans la dernière saison – mais quand nous avons réalisé que ces personnes sauvages avaient faim et prenaient ce qu’elles pensaient leur appartenir de droit, eh bien, c’était choquant.

Ridloff a reçu sa meilleure plate-forme à ce jour pour présenter son jeu d’acteur polyvalent, et j’ai hâte de voir où nous allons avec elle.

Connie a retrouvé sa sœur, mais les événements à l’intérieur de cette maison, et par extension, la grotte des Whisperers, vont l’accompagner pendant longtemps.

Connie est une personne très compréhensive, mais quand les gens ont menacé sa vie, elle en aura été changée.

Kelly sera heureuse de retrouver sa sœur, mais elle va vite apprendre qu’elle n’est plus la même personne qu’elle était quand elle est partie.

Carol va ressentir un soupir de soulagement par le fait que la personne qu’elle pensait avoir tué était revenue, réparant potentiellement sa relation avec Daryl.

Quant à Daryl, eh bien, il est complètement et totalement immergé dans la voie des Faucheurs, même s’il cherche juste un moyen de sauver son peuple.

La série semble mettre en place un scénario dans lequel Daryl sera obligé de choisir entre Connie et Leah, et franchement, Leah n’a aucune chance.

Cependant, il est également possible que Leah et Pope et les autres Reapers parviennent à briser l’esprit de Daryl et à le manipuler.

Daryl avait ce lien fort avec Leah depuis la disparition de Rick, mais leur relation s’est effondrée et elle est rentrée chez elle dans ce que je ne peux décrire que comme sa famille.

Leah sera-t-elle ouverte à l’idée que Daryl la quitte à nouveau, ou cela se résumera-t-il au fait que Daryl élimine Pope, pensant que les choses sont trouvées et dandy, seulement pour que Leah devienne le successeur de Pope?

Il existe de nombreuses possibilités ici, mais le scénario de The Reaper tombe principalement à plat. Pope n’est pas très différent des méchants que nous avons eus dans le passé, mais au moins cet épisode avait Daryl dans le pays, sauvant son peuple.

Le faux dans la maison quand Maggie, Negan, Elijah et Gabriel se sont faufilés n’était pas nécessaire. Cela a déprécié ce qui aurait pu être une scène puissante. S’ils s’étaient échappés plus tôt, il aurait atterri beaucoup mieux.

Ceci étant la dernière saison, cependant, il devrait y avoir plus de risques. La découverte de Maggie et de son groupe aurait été amusant car cela aurait forcé Daryl à montrer de quel côté il travaillait vraiment.

Pope aime penser qu’il contrôle ses émotions, mais il est complètement et totalement paranoïaque. Daryl et Leah ne reviennent que pour apprendre qu’il a tué le survivant et qu’il lui a dit que tout ce qu’il avait besoin de savoir était un choc parce que cela ressemblait plus à un moyen astucieux de voir comment Daryl réagissait.

L’histoire de Daryl sur le fait de rejoindre les gens de Maggie pour la nourriture était absurde. Dans ce spectacle, la survie est primordiale, et après tant de morts et de destructions, il reste peu de bonnes personnes dans le monde.

Il est difficile de croire que quelqu’un permettrait à quelqu’un de nouveau d’entrer dans sa communauté… pas après le large éventail de méchants.

Cela ne veut pas dire que le scénario était mauvais. Être témoin de la relation à multiples facettes entre Leah et Daryl a été crucial car nous n’en avons pas eu grand-chose dans les épisodes bonus.

Se connaissent-ils vraiment ou s’accrochent-ils au simple espoir que l’autre revienne à leur façon de penser ?

Une histoire d’amour sur The Walking Dead, c’est… quelque chose. Je préfère de loin Daryl avec Connie parce que nous avons pu assister au début de leur relation au lieu que Daryl et Leah nous soient poussés dans la gorge.

The Walking Dead fonctionne mieux lorsque les personnages se battent pour leur survie, et “On the Inside” avait ça, et bien plus encore.

Ma préoccupation à l’approche de la fin de ce premier lot d’épisodes est que de nombreux personnages de longue date ont eu très peu de temps d’écran.

Je sais qu’il en reste encore 18, mais tous les personnages auront-ils suffisamment de temps pour que cela en vaille la peine?

Ce sera la plus grande question.

Qu’avez-vous pensé de cet épisode époustouflant ?

Étiez-vous aussi paniqué que moi ?

Frappez les commentaires.

