À l’intérieur de la baby shower d’Erin Lim Rhodes : tous les détails et photos

E! Xcité pour bébé !

ET! Nouvelles » Erin lim rhodes a détaillé en exclusivité sa baby shower de luxe lors de Daily Pop le vendredi 12 novembre. La co-animatrice, aux côtés Morgan Stewart et concepteur d’événements de célébrités Mélissa André, a partagé l’inspiration derrière la somptueuse fête dans la cour… et il s’est avéré qu’il s’agissait d’un papillon gonflable !

« Tout ce qu’Erin m’a donné, c’est une seule capture d’écran d’Internet d’un floatie », a plaisanté Melissa. « Nous avons dû construire toute cette fête autour de ça. »

Avec un « ciel flottant » époustouflant et un thème fantaisiste, Melissa a collaboré avec Erin pour donner vie à sa vision de la fête parfaite. « Nous avons construit cette baby shower littérale, une vraie douche avec des parapluies, des gouttes de pluie et des nuages, dans son jardin », a expliqué Melissa, alors qu’Erin notait qu’ils voulaient s’en tenir à des couleurs neutres car ils ne connaissaient pas encore le sexe de son bébé.

De plus, avec un menu à tomber par terre comprenant des mini pintes de crème glacée, des biscuits faits maison et des hot-dogs sur un bâton (« J’ai mangé les frites de tout le monde », a plaisanté Morgan), c’était un événement gastronomique total !

« Je voulais tout garder toutes les petites entreprises locales », a ajouté Erin, citant qu’elle se concentrait sur les entreprises appartenant à des femmes qui ont été fondées par des « femmes puissantes ».