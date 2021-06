À l’intérieur de la campagne du mois de la fierté de Tiffany & Co. – WWD

La campagne de Tiffany & Co. pour le mois de la fierté présente un casting de vrais New-Yorkais et membres de la communauté LGBTQ. Aujourd’hui, le bijoutier révèle la campagne tout en promettant des dons au Ali Forney Center et à SAGE – deux organisations à but non lucratif basées à New York.

La campagne, intitulée «Stand for Love», a été dirigée par Will Schluter et dessinée par Jessica Willis. Dans la vidéo, les participants partagent ce qu’ils défendent sur des bases éthiques, émotionnelles et morales.

Tiffany a refusé de commenter davantage la campagne. La société a été notoirement parmi les premiers bijoutiers de luxe à se faire aimer publiquement de la communauté LGBTQ, en particulier en 2015 lorsqu’elle a publié une campagne d’amour et d’engagement représentant un couple de même sexe.

Cette vidéo Stand for Love présente une esthétique résolument plus branchée que la mode entièrement américaine et chic que Tiffany avait traditionnellement présentée dans ses campagnes marketing avant son acquisition par LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.