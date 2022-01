À l’intérieur de la chambre de bébé rêveuse de Lance Bass pour les jumeaux Violet et Alexander

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons et nous pensons que vous pourriez les aimer aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Comment créer une crèche pour des jumeaux qui ont des personnalités complètement différentes ? C’est le défi Lance Basse et mari Michel Turchin a donné au décorateur célèbre designer, Max Humphrey. Le couple s’est récemment associé à Max et buybuy BABY pour créer la chambre de bébé de rêve ultime pour leurs jumeaux, et le résultat est de la pure magie.

« L’inspiration derrière la pépinière était de créer un espace imaginatif, magique et éclectique pour deux personnalités différentes », ont déclaré Lance et Michael à E! Des nouvelles. « L’une des choses étonnantes à propos de la pépinière est qu’à mesure que les jumeaux grandissent, la pièce grandira avec eux et s’adaptera à leur propre style. C’est un espace coloré qui permet la créativité mais qui est aussi un environnement relaxant. »

La pépinière comprend des pièces fabuleuses telles que le berceau super chic Sleepi Oval de Stokke, le rocker en ivoire qui plaira à tous de Nursery Works et une girafe en peluche de quatre pieds de haut. Il comprend également un joli papier peint Jean Jacket de la nouvelle collection de Max avec Chasing Paper, ainsi que des illustrations originales réalisées par Michael.

Faites défiler pour découvrir la pépinière et pour en savoir plus sur certains des éléments inclus.