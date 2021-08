À l’intérieur de «la chambre d’hôtel la plus méchante», le président de l’UFC, Dana White, a séjourné dans un mini-golf, un cinéma, un bar et un terrain de basket

Le président de l’UFC, Dana White, a séjourné dans des endroits assez impressionnants, mais le Post Oak à Houston, au Texas, semble battre le lot.

White a souvent parlé de certaines des chambres d’hôtel qu’il a eues sur Fight Island à Abu Dhabi, mais il a qualifié sa suite présidentielle du Post Oak de Houston de “la plus mauvaise chambre d’hôtel de tous les temps”.

Dana White dans sa suite présidentielle au Post Oak

Pourquoi pourriez-vous demander? Eh bien, il n’avait pas seulement une chambre d’hôtel ou un costume, il avait tout l’étage de l’hôtel.

Comme le confirme le site Web de l’hôtel – où vous ne pouvez pas trouver le tarif par nuit pour la chambre – “Les suites ultra-luxueuses et inégalées de Houston pour les dignitaires en visite, les célébrités et les auto-indulgents, la suite présidentielle sophistiquée et élégante, qui à 5 000 pieds carrés est l’un des plus grands du genre à Houston.

“Cette suite de deux chambres offre plus d’intimité et de discrétion avec un accès privé par ascenseur, une salle multimédia, une salle d’exercice, une terrasse isolée et bien plus encore.”

La chambre de Dana White n’avait pas de petit studio d’entraînement, elle dispose d’une salle de sport entièrement équipée

Un terrain de basket sur le thème du Houston Rocket n’est pas quelque chose qui vient en standard dans un hôtel !

À l’intérieur de la «plus mauvaise chambre d’hôtel» du président de l’UFC, Dana White

Beaucoup plus est juste. White a partagé un aperçu de sa chambre avec tout le monde sur ses comptes de médias sociaux et c’est ridiculement luxueux.

La suite est équipée de sa propre salle de sport privée pouvant accueillir une douzaine de personnes. Il possède son propre terrain de basket-ball de marque Houston Rockets; White dit qu’il a fait ses exercices de cardio là-bas.

La salle dispose de son propre mini-golf. Mais il ne s’agit pas seulement de putting, c’est une technologie sophistiquée qui change les mensonges et les angles de vos putts.

Ce n’est pas votre putting green moyen

Le bar a l’air d’avoir une fonction ou deux !

Il dispose d’un bar bien approvisionné pour une fête en plus d’une immense douche et d’un hammam avec une rangée de casiers, la véritable indication que cette pièce n’est pas un travail pour une seule personne.

Il y a diverses stations de jeux dispersées dans tout le sol avec baby-foot et un autre jeu de basket-ball disponible. Si vous voulez vraiment vous amuser et jouer, ils ont aussi un stand de tir laser.

L’un des meilleurs atouts de la salle est l’espace cinéma. Il est livré avec des sièges de cinéma typiques et il y a une zone de pop-corn et de bonbons à l’arrière.

Si vous aimez les jeux de tir, White avait tout un espace dans sa suite d’hôtel dédié à cela

Dana White dans la salle de cinéma de sa suite

Grand écran, sièges de cinéma et toute une section arrière pour les besoins de pop-corn et de bonbons

L’UFC dépense beaucoup d’argent dans n’importe quelle ville dans laquelle ils ont un pay-per-view et ils font aussi beaucoup d’argent dans cette ville. Une vidéo comme celle-ci de White vaut probablement que l’hôtel lui donne la chambre, bien que nous ne sachions pas s’il a payé ou non.

Il est clair qu’il pourrait se permettre de payer cette chambre s’il le voulait, cependant.

White avait une fortune estimée à 500 millions de dollars en 2019 et son seul chiffre aurait augmenté au cours des années suivantes. Prenez en compte son habitude de récolter des millions dans un casino en une seule séance et il est juste de dire que c’est un homme très riche.