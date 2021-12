À l’intérieur de la Dream Team Love de Teyana Taylor et Iman Shumpert

Aimant Shumpert et Teyana taylor ne se cherchaient pas, mais, par hasard, ils sont tous les deux difficiles à manquer.

C’était en 2011 lorsque la recrue NBA récemment repêchée et la danseuse / mannequin / chanteuse / muse de style se sont croisées pour la première fois lors d’une soirée à New York. Taylor, qui plusieurs années auparavant avait été fêtée sur My Super Sweet Sixteen, était perchée sur une balustrade, ayant besoin d’un répit de ses talons Versace de 7 pouces, lorsque le Shumpert de 6 pieds 5 pouces s’est approché pour dire bonjour.

« Il est venu vers moi et a essayé de me parler, mais j’étais en couple, alors j’aime un peu… », s’est souvenue Taylor sur Vlad TV en 2014, mimant ne pas être super sensible aux charmes de son futur mari. Elle ne lui a pas donné l’épaule froide ou quoi que ce soit, a-t-elle clarifié, mais « il était monté, tout le monde était monté, et j’étais juste comme [shrug], ‘D’accord, merci.’ «

Après cela, l’artiste né à Harlem verrait les New York Knicks faire la garde et « ce mec est toujours aussi présent, si franc, plein de personnalité », a-t-elle dit avec tendresse. Mais, « J’étais dans ma situation donc je n’y ai jamais fait attention, il était juste cool. »