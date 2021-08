À l’intérieur de la fête du 60e anniversaire « épique » de Barack Obama

Barack Obama a présenté ses meilleurs pas de danse lors d’une soirée étoilée pour célébrer son 60e anniversaire.

Le samedi 7 août, l’ancien président américain a célébré son 60e anniversaire lors d’une fête sur le thème d’Hawaï sur le terrain de la somptueuse maison de sa famille à Martha’s Vineyard, Mass.

Un témoin a dit à E! Des nouvelles que des invités célèbres ont inclus Chrissy teigen et mari John legend, camarade de couple Dwyane Wade et Gabrielle Union, Bradley Cooper, Stephen Spielberg, Don cheadle, Alicia Clés et Erykah Badu. Tom Hanks et femme Rita Wilson ont également été invités et on pense qu’ils y ont assisté.

Erykah a partagé sur son histoire Instagram des vidéos de la fête, y compris un clip désormais viral d’Obama dansant sur scène avec un invité, comme on le voit sur MailOnline, avant qu’ils ne soient retirés. Musicien SA et rappeur Piège Beckham, qui a également joué, et gestionnaire TJ Chapman a également publié des images de l’événement sur les réseaux sociaux. Eux aussi ont été supprimés.

Trap a interprété son morceau “Birthday Bitch” lors de la soirée, que TJ a appelé “la fête de toutes les fêtes”. Dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram, TJ a déclaré qu’Obama “avait dansé toute la chanson”.

“Vous n’aurez jamais vu Obama comme ça de votre vie”, a-t-il ajouté. “Personne n’a jamais vu Obama comme ça. Il était éclairé, trop éclairé, oh mon Dieu.”