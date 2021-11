Ben Higgins et Jessica ClarkeLa vie de couple marié commence bien.

Après s’être mariés dans le Tennessee le 13 novembre, The Bachelor alun et l’esthéticienne se sont envolés pour Saint-Barth pour leur lune de miel, qui ressemblait à « un rêve d’une semaine », a-t-il partagé en exclusivité avec E! Nouvelles. « Il est difficile de comprendre à quel point la semaine a été incroyable. »

Le couple a séjourné dans une suite Océan Lux Piscine Privée au Barthélemy Hotel & Spa situé le long des rives du Grand Cul de Sac, où ils ont profité de la randonnée, de la plongée en apnée, du farniente sur la plage et de quelques massages en couple. « C’était aventureux, relaxant et romantique tous les jours », a déclaré Ben, ajoutant plus tard: « Nous avons dansé, nous avons bu, nous avons mangé, nous avons célébré, nous nous sommes embrassés et nous avons apprécié chaque seconde! »

Pour le duo, qui a officialisé leur relation sur Instagram début 2019, le voyage était l’occasion idéale de se détendre avant de commencer leur prochain voyage de vie ensemble.

« C’était un voyage pour se concentrer sur le ralentissement et l’appréciation de l’incroyable week-end de mariage que nous avons eu avec nos amis et notre famille! » la star de télé-réalité a dit à E! Nouvelles. « C’était aussi un moment pour rêver de tout ce qui nous attend dans le futur en tant que couple », a-t-il déclaré. « Enfin, ce fut une semaine pour montrer notre amour l’un pour l’autre et l’appréciation que j’ai pour Jessica en tant que ma femme! »