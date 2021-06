À l’intérieur de la maison de vente au détail du géant de la recherche à New York

in

C. Scott Brown / Autorité Android

À ce stade, Apple possède plus de 500 magasins de détail dans le monde. Microsoft avait un tas de magasins (mais n’en a maintenant qu’une poignée). Même Samsung avait des points de vente permanents avant que la pandémie de COVID-19 ne l’oblige à tous les fermer. Google, cependant, s’est contenté du Google Store en ligne et de quelques établissements pop-up aléatoires au fil des ans.

Voir également: Guide d’achat Google : tout ce que vous devez savoir sur le matériel Google

Cela a changé hier lorsque Google a finalement ouvert sa première maison de vente au détail permanente. Occupant un bâtiment historique du quartier de Chelsea à Manhattan, le magasin est aussi coloré, audacieux et produit de manière durable que ses produits.

Le gros problème auquel Google est confronté, cependant, est de remplir le magasin avec suffisamment de produits pour justifier son existence. Nous y reviendrons plus tard. Pour l’instant, passons en revue l’essentiel du magasin afin que vous puissiez avoir une idée de ce dont il s’agit sans avoir besoin de vous rendre dans la Big Apple.

Tout tourne autour de l’expérience Google Store

C. Scott Brown / Autorité Android

Dès que vous franchissez les portes, Google veut que vous sachiez qu’il ne s’agit pas d’un magasin normal. Selon le jeu de portes dans lequel vous entrez, vous êtes présenté avec un éventail différent de sièges, de jouets, de jeux et d’expériences uniques en magasin. Au milieu de cela, vous remarquerez également quelques produits Google.

L’une des expériences en magasin se concentre sur les capacités du mode nuit des téléphones Pixel. Vous entrez dans une pièce sombre qui est éclairée comme un paysage urbain nocturne avec des téléphones Pixel tout le long des murs. Les téléphones prennent des photos de vous pour montrer comment les algorithmes photo de Google les feront apparaître. Lorsque vous quittez, un écran d’affichage vous donne un code QR unique pour vous permettre de télécharger toutes les photos que l’expérience vient de capturer.

Une autre pièce comprend des chaises moelleuses, des téléviseurs muraux et toute une série de contrôleurs de jeu. Il s’agit de la salle Stadia où vous pouvez jouer sans avoir besoin de consoles ou de tours informatiques. De toute évidence, votre jeu sera interrompu de temps en temps par un employé de Google vous demandant si vous avez besoin d’aide – ou vous rappelant que d’autres personnes aimeraient essayer le jeu, monsieur.

Pourtant, une autre zone est aménagée comme un salon fictif. Cette pièce est destinée à vous donner une idée de la façon dont les produits Google Nest et l’Assistant Google peuvent vous faciliter la vie à la maison. Le système automatisé vous demande de donner des commandes vocales à l’assistant pour faire des choses comme vérifier qui est à la porte, changer la température de la pièce, allumer les lumières, etc.

Enfin, il y a un espace de groupe où vous pouvez simplement vous détendre et discuter avec vos amis, attendre que votre père achète son nouveau téléphone ou travailler.

En dessous, cependant, c’est un Apple Store

Évidemment, le Google Store n’existerait pas s’il n’y avait pas de produits à vendre. Lorsque vous supprimez toutes les expériences et les salons, il vous reste essentiellement un Apple Store.

Tous les produits Google sont disposés sur des tables dans tout le magasin, tout comme Apple le fait. La mise en page met l’accent sur l’intégration de tous les produits, tout comme Apple le fait. Si vous voulez acheter quelque chose, il vous suffit de demander à un employé car il n’y a pas de caisse enregistreuse, comme dans un Apple Store.

Il n’y a pas de Genius Bar ici, mais il existe un équivalent Google. Vous pouvez apporter vos produits Google actuels pour obtenir de l’aide ou leur demander d’acheter un nouveau produit. Vous pouvez également acheter des choses en ligne pour les récupérer en magasin, ce qu’Apple fait depuis des années.

Même les tables qui contiennent tous les produits ressemblent à des versions arrondies de celles que vous trouverez dans un Apple Store.

Certes, un Apple Store n’aura rien de tel qu’une salle Stadia ou une configuration de salon fictif. Mais ce sont des aspects de ce magasin qui se sentent uniquement liés à son statut de produit phare. Si Google envisage d’ouvrir des Google Stores dans d’autres endroits, ils n’auraient probablement pas tous ces expériences. Si cela se produisait, le Google Store ressemblerait beaucoup à un Apple Store.

Maintenant, ce n’est pas la pire chose au monde. La stratégie de vente au détail d’Apple est clairement couronnée de succès. Google ne va tout simplement pas gagner de points pour l’innovation en ce qui concerne son espace de vente au détail.

Google peut-il justifier son existence ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Le gros point à retenir en quittant le Google Store était la répétition de la mise en page. Sur une table, vous auriez des téléphones Pixel, un Pixelbook Go, un Nest Audio et peut-être des montres Fitbit. En passant au suivant, vous auriez ces mêmes produits mais avec un Nest Hub Max échangé. Sur une autre table, ce seraient à nouveau les mêmes produits mais en mettant l’accent sur le système Google Nest Wifi.

Il est clair que Google n’a tout simplement pas assez de matériel pour remplir un magasin de cette taille. Apple propose des iMac, des iPad, des MacBook, des montres Apple, des boîtiers Apple TV et des iPhones pour remplir les tables. Chaque table ne pouvait se concentrer que sur un seul produit. Ensuite, il y a les écouteurs Beats, les AirPods et les accessoires qui peuvent remplir l’espace mural.

Google n’a tout simplement pas assez de choses pour remplir ce magasin, et il est difficile de ne pas remarquer le manque de variété lorsque vous passez d’une table à l’autre. De toute évidence, l’entreprise n’aura de plus en plus de choses au fil du temps, qu’il s’agisse de Nest, Fitbit ou de sa propre marque. Pour l’instant, cependant, Google a un long chemin à parcourir avant de pouvoir justifier l’existence d’une expérience de magasin à grande échelle avec le peu qu’il a.

Quoi qu’il en soit, si vous vous trouvez à Chelsea, le Google Store vaut le détour. Cela donne une idée précise de ce que Google “se sent” dès que vous franchissez les portes. Si vous souhaitez simplement acheter des produits Google, la boutique en ligne vous conviendra parfaitement.