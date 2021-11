À l’intérieur de la marine chinoise alors que le Pentagone prévient que la marine de Pékin est désormais «la plus grande» au monde | Monde | Nouvelles

La marine chinoise a désormais dépassé celle détenue par tout autre pays du monde en termes de nombre, y compris les États-Unis, selon le département américain de la Défense. La marine à Pékin a la capacité de mener des « frappes de précision à longue portée » à court terme tout en améliorant « les capacités de guerre anti-sous-marine (ASW) ». Le Pentagone a averti que l’armée de l’air chinoise (PLAAF) et la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) constituent ensemble « la plus grande force aérienne de la région et la troisième au monde » – possédant ensemble 2 800 avions et 2 250 avions de combat.

Le Pentagone a déclaré que Pékin possédait désormais la « plus grande marine numérique du monde avec une force de combat d’environ 355 navires ».

Cela se compare aux 296 navires de guerre appartenant à l’US Navy, 69 à la Royal Navy et 295 à la Russie.

La Chine devrait augmenter ses effectifs actuels au début de 2022, en ajoutant un troisième porte-avions qui rivalisera directement avec les superporteurs américains.

Les images satellite partagées du chantier naval où l’avion est en cours de construction indiquent que des progrès significatifs ont été réalisés sur les composants externes du porte-avions et que les travaux en cours sur d’autres navires ont ralenti, les ressources du porte-avions, surnommées Type-003, ayant pris le pas.

L’Institut naval américain indépendant (USNI) a déclaré sur son site Internet que les maquettes de navires américains faisaient partie d’une nouvelle gamme de cibles développée par l’Armée populaire de libération.

Les images n’indiquaient pas clairement combien de détails avaient été inclus dans les cibles apparentes – cependant, l’USNI a déclaré avoir identifié des caractéristiques sur le destroyer, notamment ses entonnoirs et ses systèmes d’armes.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d’un briefing quotidien lundi qu’il n’avait aucune information sur les images, qui a déclaré : « Je ne suis pas au courant de la situation que vous avez mentionnée ».

Ces derniers mois ont vu une augmentation substantielle de l’arsenal militaire chinois, y compris le développement de missiles terrestres, maritimes et aériens – les améliorations ont mis l’accent sur la lutte contre les forces navales des États-Unis et d’autres pays.

Le mois dernier, le Pentagone a révélé que la Chine développait sa force nucléaire beaucoup plus rapidement que les responsables ne l’avaient prédit il y a un an.

Il a été révélé que le taux d’expansion au milieu du siècle égalerait ou dépasserait la puissance mondiale exploitée par les États-Unis.

Des experts et des responsables de la défense aux États-Unis ont fait part de leurs inquiétudes face à cette réalité – avertissant qu’elle pourrait être catastrophique pour les efforts de Pékin concernant Taïwan en particulier.

Le rapport disait : « Les capacités et les concepts évolutifs de l’APL continuent de renforcer la capacité (de la Chine) à « combattre et gagner des guerres » contre un « ennemi puissant » – un euphémisme probable pour les États-Unis.

Malgré l’avantage naval numérique global, le nombre de porte-avions est considéré comme le problème urgent lorsqu’il s’agit de prouesses militaires.

Les porte-avions sont vitaux car ils agissent comme des forteresses flottantes et représentent un formidable obstacle stratégique pour les ennemis.

Le dernier transporteur de Pékin, qui est le deuxième que le pays a construit dans le pays, aurait possédé des catapultes électromagnétiques pour lancer des jets du pont.

Le transporteur, qui sera lancé au début de l’année prochaine, doit également être propulsé par une propulsion électrique hybride.

Washington et ses alliés observeront attentivement les progrès en Chine, en particulier à la suite du lancement d’un missile nucléaire hypersonique par Pékin en août – qui a pris les pays occidentaux au dépourvu.

Ces missiles peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 21 000 mph et peuvent frapper n’importe où sur Terre depuis l’espace en quelques minutes.