À l’intérieur de la nouvelle boutique de Rolex à New York dans le Meatpacking District – WWD

Rolex dévoile aujourd’hui son nouveau magasin à New York. La boutique de 4 000 pieds carrés, située dans le Meatpacking District au 29-35 Ninth Avenue, comprend également la première boutique Tudor Watch aux États-Unis.

Le magasin deux-en-un voit Rolex et Tudor ayant chacun leurs propres entrées, mais avec les unités connectées à l’intérieur.

Le duo de boutiques a été ouvert en partenariat avec Tourneau, qui, comme l’a rapporté WWD, changera son nom au cours de l’année prochaine pour Bucherer suite à l’acquisition du détaillant américain par le détaillant suisse de haute joaillerie et horlogerie.

Le PDG de Tourneau, Ira Melnitsky, a déclaré : « Rolex est un partenaire précieux depuis de nombreuses décennies et c’est un honneur pour nous de nous associer à la fois à Rolex et à Tudor sur ces deux nouvelles boutiques. Le fait qu’il s’agisse de la première boutique Tudor aux États-Unis nous rend particulièrement fiers.

Un porte-parole de Tudor a ajouté dans un communiqué : « Tudor est ravi de travailler avec son partenaire commercial de longue date, Tourneau, pour ouvrir notre première boutique à New York. La boutique de la ville de New York renforcera davantage la présence de Tudor aux États-Unis et étendra la notoriété de notre marque et notre réseau. »

Rolex exploite une boutique sur la Cinquième Avenue en partenariat avec Wempe et possède une autre unité à Hudson Yards.

Cette décision représente une nouvelle poussée de luxe dans le Meatpacking District, qui, après une période de vente au détail de masse, revient à un attrait haut de gamme. Parmi les nouveaux locataires, citons Bally, Loro Piana et Hermès. Beaucoup disent qu’ils y ont été attirés par des voisins expérientiels comme de bons restaurants et le Whitney Museum of American Art.

« Je suis un New-Yorkais et je pense que nous tous, les New-Yorkais, connaissons bien le Meatpacking District. C’est de plus en plus luxueux avec des marques qui y sont retirées. Nous adorons l’emplacement – ​​il nous a fallu beaucoup de temps pour chercher et je pense que c’est un endroit mal desservi pour notre catégorie », a déclaré Melnitsky le mois dernier.

Les deux côtés du magasin ont une ambiance de type clubhouse avec des accessoires en bois, mais la partie de Rolex – avec ses meubles en cuir et son ambiance de salle à cigares – est légèrement plus somptueuse que la moitié Tudor, qui possède des lumières d’accent rouges sportives et des souvenirs sportifs.

« Le design est unique à chaque marque et fidèle à leurs ADN respectifs ; Cependant, vous trouverez certainement l’influence du Meatpacking District et un fort accent sur l’hospitalité dans les deux boutiques », a ajouté Melnitsky à propos du design.