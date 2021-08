À l’intérieur de la “nouvelle” romance de Kristin Cavallari et de la chanteuse Chase Rice

Tous les yeux sont rivés Kristin cavallari et chasser le riz.

L’ancien de Laguna Beach et l’interprète de “Lonely If You Are” sortent ensemble, E! Les nouvelles peuvent confirmer. Selon une source, les stars – qui résident toutes les deux dans la région de Nashville – passent du temps ensemble depuis un peu plus d’un mois. “Pour le moment, c’est toujours décontracté. C’est nouveau”, a déclaré l’initié à E! Nouvelles. “Elle est déjà allée à l’un de ses spectacles et ils s’amusent.”

Alors que Chase, 35 ans, et Kristin, 34 ans, n’ont pas encore abordé le statut de leur relation, cette nouvelle survient des mois après que la star de The Hills a apparemment mis fin à sa romance avec le comédien Jeff teinture. Malgré une escapade remplie de PDA au Mexique en mars, Kristin a confirmé à E!’S Daily Pop en mai qu’elle volait en solo. “Je me concentre sur moi et je prends soin de mes filles”, avait-elle déclaré à l’époque. “C’est ça.”

Ces « filles » sont ses trois enfants—Camden, 9, Jaxon, 7 et Saylor, 5 – avec qui elle partage son ex Jay coutelier. L’ancien couple a annoncé sa séparation en avril 2020 après 10 ans ensemble.