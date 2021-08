À l’intérieur de la première année de Katy Perry et Orlando Bloom avec leur fille Daisy

Et elle est reconnaissante d’avoir à ses côtés une coéquipière expérimentée de Bloom.

“J’ai un fiancé incroyable qui a déjà fait ça – il a un fils de 10 ans”, a-t-elle expliqué sur Jimmy Kimmel Live ! Bien qu’elle ait d’abord supplié d’entendre des histoires sur les années de famille heureuse de Bloom et Kerr, “ils ont en fait aidé. Ils se sont dit:” Oh, vous vous êtes déjà essayé à ça. Vous savez comment faire ça. “”

Et en plus des années de sagesse parentale de Bloom comme guide, elle en avait une poignée en tant que belle-mère de facto, ayant maîtrisé l’art du coucher tôt. émerveillé de Ellen Degeneres en 2019, “et maintenant je suis au lit comme une personne normale à 22h00 juste, comme, je m’endors.”

De plus, elle a reçu une petite formation supplémentaire tout en se distanciant socialement à la maison pendant le pic du coronavirus avec son neveu alors âgé de 8 mois et ses nièces de 3 et 6 ans. “J’apprends à être une maman rapidement”, a-t-elle plaisanté sur The Graham Norton Show en mai 2020. “Les enfants gravitent autour de moi à travers ma musique, donc je suis habituée à eux, mais je ne suis pas habituée à être réveillée très tôt le matin par eux qui me fixent du côté de mon lit. “