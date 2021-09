À l’intérieur de la préquelle ‘Sopranos’ avec la star Alessandro Nivola .

Lorsque The Sopranos a pris fin en 2007, de nombreux fans ont crié au meurtre sanglant. Ce n’est pas seulement parce que la sensation de la culture pop que TV Guide Magazine, qualifiée en 2013 de meilleure émission de télévision de tous les temps, avait fermé boutique après six saisons ; c’était comme ça que ça s’est terminé. Il y avait Tony Soprano (joué par James Gandolfini, triple vainqueur d’Emmy), assis dans un stand du glacier Holsten et dînant à Jersey avec un destin invisible qui s’approchait apparemment dans l’obscurité. Saurions-nous un jour ce qui est arrivé au chef de la mafia ultime et analysé de la télévision ?

Nous ne le ferions pas – la mort de Gandolfini en 2013 d’une crise cardiaque a rendu toute suite impossible. Mais le créateur de la série, David Chase, nous a apporté la meilleure chose suivante : The Many Saints of Newark, un prequel magnifiquement cinématographique qui raconte l’histoire d’origine de Tony (joué avec feu et sensibilité par le fils de Gandolfini, Michael) et présente le mentor qui l’a façonné. . Avec des versions plus jeunes de personnages familiers et plusieurs histoires tissées de manière ambitieuse (impliquant des drames familiaux de style tragédie grecque, des jalousies et des meurtres ainsi que les émeutes raciales de Newark de la fin des années 1960), il est sûr de dire que cette famille la plus familière est de retour avec une vengeance .

Pourtant, quiconque pense que Many Saints est une continuation des Sopranos devrait, en un mot, fuhgeddaboudit. La vraie star du film est Dickie Moltisanti (joué avec des tonnes de charisme et un placard de costumes en peau de requin par Alessandro Nivola), dont nous découvrons très tôt qu’il est le père que le premier acteur des Sopranos Christopher Moltisanti (Michael Imperioli) n’a jamais connu. (Le nom Moltisanti est italien pour «beaucoup de saints».) Dickie prend Tony sous son aile, essayant d’éduquer le jeune parfois absent pour éviter les ennuis. Mais l’impression dominante de Tony est que Dickie – qui dirige une boîte de nuit et divers

raquettes criminelles – vit le style de vie séduisant de la foule, avec de l’argent liquide et un respect mérité.

“Le film est vraiment une esquisse de personnage d’un homme qui a essayé de sauver Tony d’une vie de violence et de souffrance”, explique Nivola. « Il veut que Tony soit un succès et qu’il soit « bon ». “

Dickie lui-même n’est pas un bon exemple. “Il se déchire par sa propre incapacité à contrôler sa rage”, poursuit Nivola. «Mais Tony voit un gars qui semble avoir tout compris. Il ne sait pas ce qui se passe à l’intérieur.

Nous voyons cependant ce qui se passe à l’intérieur de Tony. Il est pris entre Dickie et sa propre mère insatisfaite, Livia (une Vera Farmiga évocatrice), dont le mari – le père de Tony – est Johnny Boy Soprano (Jon Bernthal) colérique. La dégradante Livia se moque du conseiller d’orientation du lycée de son fils, qui indique que Tony est un leadership intelligent; pour Livia, son garçon est tout sauf.

Pères et fils

Alors que Michael Gandolfini faisait face au défi montagneux de jouer le rôle de signature de son père, il a sans aucun doute été aidé par le lien hors écran forgé avec Nivola. Avant le début du tournage, les acteurs ont passé des mois à se connaître lors de déjeuners au célèbre restaurant de Brooklyn Junior’s. “Au moment où nous avons commencé le tournage, nous étions très proches et j’avais un sentiment de protection filiale envers lui”, dit Nivola.

On ne peut pas en dire autant des relations de son personnage Dickie avec le reste de sa famille et de son équipe. Son père brutal, “Hollywood” Dick Moltisanti (Ray Liotta, apportant un puissant yin et yang au film), est de retour d’Italie avec sa jeune épouse éblouissante, Giuseppina (la nouvelle venue de l’évasion Michela De Rossi), qui incite instantanément la passion chez son mari fils. D’autres tensions surviennent grâce au frère de Johnny, Corrado “Junior” Soprano (un Corey Stoll trompeusement rationnel). Et une histoire centrale concerne Harold McBrayer (toujours étonnant Leslie Odom Jr.), un coureur de numéros noir qui fait le « méchant travail » pour l’équipe de Dickie mais voit des opportunités plus lucratives pendant les émeutes.

Tony fait confiance aux conseils de Dickie par-dessus tout, ce qui est fascinant étant donné que Dickie est rarement apparu dans Les Sopranos.

“David Chase m’a dit que je ne devrais pas prêter attention à tout ce que quelqu’un dans la série disait à propos de Dickie parce que… Christopher et Tony n’étaient pas dignes de confiance et souvent confus au sujet du passé”, dit Nivola. “J’ai eu la liberté totale de l’inventer.”

Le film de Chase doit maintenant soutenir les fans enragés de la série (et il y a un clin d’œil mélancolique sur grand écran au fondu des Sopranos). Que Many Saints soit apprécié comme conte d’origine ou drame de foule, Chase (qui a coécrit avec Lawrence Konner et produit) a créé un serre-livres qui ressuscite un message central de la propre histoire de Tony.

“Dickie a un vague désir de faire quelque chose de noble dans sa vie”, suggère Nivola. « Mais dans l’esprit de David Chase, votre expérience d’enfance détermine votre chemin. Et il n’y a aucun moyen de contourner cela.

Les nombreux saints de Newark, Première du film, le vendredi 1er octobre En salles et sur HBO Max

Ceci est un extrait du numéro des meilleures émissions de l’automne 2021 de TV Guide Magazine. Pour plus d’informations sur la nouvelle saison télévisée d’automne, découvrez le numéro en kiosque le jeudi 23 septembre.