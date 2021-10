À l’intérieur de la relation ravivée de Pieper James et Brendan Morais

Une source proche de Bachelor Nation fait écho à des sentiments similaires à ceux de Pieper, disant exclusivement à E! News : « Ils sont actuellement ensemble mais le prennent au jour le jour. »

Selon l’initié, la romance du couple « a connu des hauts et des bas » depuis qu’ils ont quitté Bachelor in Paradise.

« Il y a eu un moment où ils se sont séparés et se sont concentrés sur eux-mêmes », explique la source. « C’était juste après Paradise et ils sentaient qu’ils avaient besoin de ce moment pour se concentrer et réaligner ce dont ils avaient tous les deux besoin de la relation. »

L’initié ajoute: « Ce fut un début difficile une fois qu’ils ont quitté la série, mais ils ont pu mieux communiquer les uns avec les autres et se fréquentent à nouveau lentement. »