À l’intérieur de la révolte d’Activision Blizzard et de sa poussée syndicale historique

Image : Activision Blizzard / Kotaku / Yevgenij_D (Shutterstock)

Plusieurs développeurs de Call of Duty ont révélé à Kotaku que la réticence interne d’Activision Blizzard à répondre directement aux licenciements récemment annoncés de Raven Software était ce qui a finalement déclenché l’effort d’organisation du travail plus large qui vient d’être révélé chez l’éditeur en difficulté.

Vendredi, Activision Blizzard a informé un total de 20 testeurs de jeux Raven Software qu’ils n’auraient plus d’emploi après le 28 janvier, malgré leur statut de « en règle ». L’entreprise a décrit les licenciements dans le cadre d’un mouvement plus large visant à convertir 500 sous-traitants en employés à temps plein, ce qui n’a pas fait grand-chose pour apaiser le mécontentement des employés. Cela a culminé lundi, lorsque 60 employés de Raven Software ont quitté leur emploi pour exiger la réintégration de leurs collègues licenciés. Les travailleurs de QA et le personnel d’autres studios d’Activision s’étaient joints à la solidarité.

Plusieurs sources ont déclaré à Kotaku que les tentatives de contact direct avec la direction d’Activision s’étaient soldées par un silence.

Un testeur de Raven Software a déclaré à Kotaku : « Les licenciements chez Raven… ont été le point de basculement. Beaucoup d’énergie a été construite pour cela [unionization] mouvement depuis un certain temps maintenant, et ce qui nous est arrivé et notre réponse a été un catalyseur qui a vraiment fait bouger les choses.

Le développeur de l’interface utilisateur de World of Warcraft, Valentine Powell, a révélé que les efforts de syndicalisation avec CODE-CWA étaient prévus depuis des mois. En effet, une source anonyme de Raven a déclaré à Kotaku qu’ils pensaient que la syndicalisation était inévitable.

G/O Media peut toucher une commission

Cependant, une source d’Activision a déclaré à Kotaku que, sur la base des discussions dont ils avaient été témoins dans la société Slack, les licenciements de Raven Software de vendredi dernier étaient l' »étincelle » qui a finalement déclenché la vague sans précédent d’organisation ouverte de cette semaine.

Il est clair que les organisateurs ont reconnu la précarité de leurs propres positions dans ce qui était arrivé aux testeurs. Comme l’a dit un développeur d’Activision Austin à Kotaku, « La raison pour laquelle il y a solidarité avec Raven est parce que c’est un rappel que si nous ne restons pas ensemble… nous sommes tous jetables. »

Lire la suite: La première femme co-responsable de Blizzard a démissionné en raison d’être « symbolisée, marginalisée et victime de discrimination »

Tout cela se passe pendant une période chargée pour Raven. La dernière carte de Call of Duty Warzone vient d’être mise en ligne hier, et les joueurs ont déjà repéré plusieurs bugs graves dans la dernière mise à jour, que Raven Software résout actuellement malgré le bouleversement.

Il semble qu’Activision compense sa nouvelle pénurie de développeurs Warzone en faisant venir du personnel d’ailleurs.

Selon le développeur basé à Austin avec qui Kotaku s’est entretenu, environ 60 employés d’Activision Austin avaient été déplacés de Call of Duty: Vanguard pour travailler sur Call of Duty: Warzone en raison d’un manque supposé de personnel. Ils ont ensuite été horrifiés d’apprendre, vendredi dernier, que les testeurs de Vanguard étaient licenciés.

« Cela m’a juste fait sentir comme un outil [used] blesser les autres », a déclaré le développeur à Kotaku. « Si je n’aimais pas ça, [then I felt] Je devrais faire quelque chose.

Alors que la pression pour réintégrer les travailleurs licenciés est la principale préoccupation des testeurs en grève de Raven, ils participent également à la campagne syndicale aux côtés de leurs collègues d’Activision Blizzard King.

La source de Raven a déclaré que les sous-traitants externes sont éligibles pour signer des cartes syndicales. Bien qu’on leur ait dit qu’ils ne seraient pas payés pendant la grève, le moral des organisateurs reste élevé. Ils ont été particulièrement encouragés par le montant d’argent que le fonds de grève a levé. Au moment de la rédaction de cet article, GoFundMe d’A Better ABK a collecté plus de 164 000 $.

Selon un testeur de Raven Software : « Cette démonstration d’amour et de solidarité a signifié le monde pour nous, et nous ne pourrons jamais assez remercier les gens.

Lire la suite: Tout ce qui s’est passé depuis que le procès Activision Blizzard a été déposé

Quant au PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, et à son équipe de direction, ils pourraient entrer dans l’histoire pour avoir été si incompétents qu’ils ont déclenché la première campagne de syndicalisation à part entière dans un studio de jeux vidéo américain « AAA ».