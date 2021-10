À l’intérieur de la romance de conte de fées de Ginnifer Goodwin et Josh Dallas

Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Être maman « me donne l’impression que jouer n’est pas du tout créatif », a expliqué Goodwin à E! News aux People’s Choice Awards 2015, « mais en tant que parent – n’importe qui qui est un parent à qui je veux, comme, donner un Oscar ».

Quant à son mari, « Il me fait tellement rire, et même si nous nous disputons, il me fait rire, donc je ne peux même pas rester en colère – ce qui est un peu frustrant. Je veux être en colère! »

Dallas a également été d’une grande aide à la naissance d’Oliver. Goodwin a déclaré à Us Weekly alors que leur fils aîné avait environ 5 mois : « Il n’a pas non plus dormi depuis la mi-mai. Je lui dis toujours : » Tu peux dormir « . mais il ne le fera pas, il aide toujours. C’est mon chevalier en armure brillante. «

Il a également été son partenaire pour garder leur vie de famille très privée, les cœurs couvrant la tête des garçons lorsque Dallas ne peut pas résister aux partages occasionnels sur Instagram, comme lorsque lui et Goodwin les ont amenés à regarder un match de LAFC. « Commencez-les jeunes ! @Lafc @mls toutes les stars ! » il a légendé la photo père-fils prise par sa femme.

Ainsi, les enfants que vous avez vus sur Insta de Dallas sont probablement issus du drame surnaturel préféré des fans Manifest, qui aura sa quatrième et dernière saison sur Netflix après avoir été annulé par NBC. Goodwin, quant à lui, ne fait même pas de réseaux sociaux.