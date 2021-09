À l’intérieur de la romance durable de Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar

in

Pour les plus traditionnels d’entre nous, la Chine est considérée comme le cadeau classique du 20e anniversaire. Donc quand Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. a atteint ce jalon particulier en septembre prochain. 1, ils pourraient envisager d’envoyer une pièce de porcelaine à leur bon ami.

Parce qu’ils n’avaient pas manqué à leur copain commun son vol vers la côte ouest en ce jour fatidique de janvier 2000, les costars de Je sais ce que vous avez fait l’été dernier ont peut-être continué indéfiniment en tant que copains qui prennent parfois un repas amical.

Au lieu de cela, avec leur compagnon de dîner une non-présentation, “nous avons décidé de toujours nous rencontrer et de nous rattraper”, a expliqué Gellar sur Instagram.

Et au restaurant de sushis haut de gamme Asanebo, Gellar a fait quelque chose qui a laissé Prinze terrassé. “Beaucoup de filles à l’époque à Hollywood – en ce qui concerne les actrices – elles ne mangeaient pas. Elles mangeaient de la salade”, se souvient l’ancien chef en herbe dans une interview Facebook Live en 2016. “Sarah est venue dîner avec moi, et nous nous sommes assis. Elle a tout mangé, y compris un crabe qu’ils ont laissé marcher sur le comptoir, puis tué alors qu’il était vivant dans de l’huile et a dit:” C’est du pop-corn, essayez. “”

Alors qu’elle mettait le crustacé dans sa bouche, tout s’est en quelque sorte déclenché: “Je me suis dit:” Yo, ma fille est légitime. “”