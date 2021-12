À l’intérieur de la romance très proche de Meghan Trainor et Daryl Sabara

Il s’avère que la petite Juni Cortez a du gibier.

Avec Sabara à ses côtés, Trainor, qui a chanté sa voie vers une victoire du meilleur nouvel artiste aux Grammys en disant aux femmes, « chaque centimètre de vous est parfait de bas en haut », s’est retrouvée à le croire vraiment.

« J’ai un petit boost de confiance toutes les cinq secondes de ‘Dieu, tu es si belle bébé' », a-t-elle partagé avec E! Des nouvelles » Justin sylvestre sur sa série numérique Just the Sip. « Comme quoi ?! Merci. J’adore ça. Je l’aime. L’avoir là-bas est le meilleur. Quand je me sens le plus mal, il sait exactement comment tout réparer et si je regarde la télévision et que je commence à m’éloigner, il sait et il me regarde et me demande : « À quoi penses-tu ? C’est la meilleure thérapie toute la journée. »

La plus grande partie, a-t-elle dit à E! News, c’est que ses compliments s’étendent à son travail.

« Ce qui est vraiment cool, c’est que quelqu’un que vous aimez soit en fait un fan de votre écriture et je n’ai jamais eu ça avant lui », a-t-elle expliqué. « Alors, comme, j’écrirai une chanson et il me regardera ou il m’aidera ou nous monterons dans la voiture après et il la jouera et il me dit: » Tu es le plus grand auteur-compositeur de tous les temps, « Et c’est juste incroyable. »