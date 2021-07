À l’intérieur de la suite Cosby du procès Activision Blizzard

L’ancien développeur de World of Warcraft Alex Afrasiabi et d’autres développeurs actuels et anciens de Blizzard auraient posé avec un portrait de Bill Cosby à la BlizzCon 2013. Capture d’écran : Kotaku

Depuis l’annonce la semaine dernière d’allégations généralisées de harcèlement sexuel et de discrimination chez Activision Blizzard via une plainte légale de l’État de Californie, de nombreux développeurs masculins de premier plan, actuels et anciens, ont réagi avec choc et consternation.

Mais alors que beaucoup affirment qu’ils n’étaient pas au courant de la problématique «culture des garçons de la fraternité» conduisant à des accusations de harcèlement sexuel et d’agression de la part d’employés masculins de Blizzard, les commentaires et les images partagés sur les réseaux sociaux brossent un tableau différent. Sur la base de photographies et de captures d’écran de publications Facebook obtenues par Kotaku, il est clair que des personnes au-delà d’Alex Afrasiabi – l’homme nommé dans le procès et un développeur de longue date de World of Warcraft – étaient au courant de la “Suite Cosby” mentionnée dans le procès. C’était apparemment un surnom pour la chambre d’hôtel de la BlizzCon 2013 d’Afrasiabi, et apparemment une référence au nom du violeur déjà condamné Bill Cosby.

Afrasiabi a travaillé sur World of Warcraft à partir de 2004, a conçu certaines de ses plus grandes quêtes et est finalement devenu directeur créatif des extensions Legion 2016 et Battle for Azeroth 2018. Il est également la seule personne, en dehors du président de Blizzard, J. Allen Brack, à être clairement nommée dans le procès – un fait qui a permis à beaucoup d’essayer de se distancer des actions d’Afrasiabi.

« Lors d’un événement d’entreprise (une convention annuelle appelée Blizz Con [sic]) Afrasiabi frappait les employées en lui disant [sic] il voulait les épouser, tentant de les embrasser et mettant ses bras autour d’eux », lit-on dans la plainte. «C’était à la vue d’autres employés masculins, y compris des superviseurs, qui ont dû intervenir et le retirer des employées. Afrasiabi était tellement connu pour harceler les femmes que sa suite a été surnommée la «Suite Crosby» [sic] après le violeur présumé Bill Crosby [sic]. ”

Mais la « Suite Cosby » était plus qu’un simple surnom ou une blague. D’après les images et les commentaires qu’Afrasiabi a publiés sur son Facebook fournis à Kotaku par un ancien développeur de Blizzard, il s’agirait d’un lieu de rencontre rempli d’alcool où beaucoup, y compris Afrasiabi, poseraient avec un vrai portrait de Bill Cosby en souriant. C’était également un point chaud pour le réseautage informel à la BlizzCon, ont déclaré trois sources à Kotaku, où les personnes cherchant à faire des percées dans l’entreprise allaient rencontrer et passer du temps avec certains de ses meilleurs designers.

Capture d’écran : Kotaku

Afrasiabi n’a pas répondu à Kotaku au moment de la presse et a supprimé la majeure partie de sa présence sur les réseaux sociaux. Mais Afrasiabi peut clairement être vu sur un certain nombre de photos, entouré d’une variété de personnes non identifiées assises sur un lit. Les légendes sur les captures d’écran suggèrent que l’album provient de rassemblements organisés pour la BlizzCon 2013, dans une chambre d’hôtel qui a été appelée à plusieurs reprises la « Suite Cosby » dans les commentaires. Les légendes et les commentaires sont à la fois écrits et font référence à d’autres employés de Blizzard, comme le montrent les images. Une ancienne source de Blizzard familière avec les personnes présentées sur les photos a identifié un représentant des ressources humaines comme l’un des employés de Blizzard présents dans la chambre d’hôtel.

Une autre image du même album Facebook montre une capture d’écran d’une discussion de groupe de 2013 appelée “BlizzCon Cosby Crew”. Dans ce document, l’ancien designer de Blizzard David Kosak écrit: “Je rassemble le chixx chaud pour le Coz.”

« Apportez-les », répond Afrasiabi. “Vous ne pouvez pas les épouser TOUS Alex”, écrit Kosak. “Je peux, je suis du Moyen-Orient”, répond Afrasiabi. Jesse McCree, actuellement concepteur de jeux en chef chez Blizzard, écrit alors: “Tu as mal orthographié fuck.”

Cory Stockton, actuellement concepteur de jeux en chef chez Blizzard, et Greg Street, ancien développeur de Blizzard travaillant actuellement sur un nouveau MMO chez Riot Games, étaient également présents dans le chat. Le chat a été fourni sous la forme d’une série de captures d’écran illustrant un large éventail de publications Facebook d’Afrasiabi, le tout dans un album photo de 2013. L’album contenait une photo exclusivement dédiée à la quantité d’alcool procurée en “préparation” pour la suite Cosby, selon les légendes. L’album présente la grande photo encadrée de Cosby sous divers angles, détenue par un certain nombre de personnes différentes.

« Peut-être le plus grand chat de groupe de l’histoire de l’humanité », a écrit Stockton dans un commentaire sur Facebook à l’époque, basé sur la capture d’écran.

Stockton et McCree n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Street et Kosak ont ​​refusé de commenter. (Mise à jour 28/07/2021 18h59 HE : Greg Street a tweeté une brève déclaration dans laquelle il affirme que la suite Cosby était une “salle verte” pour prendre des pauses pendant la BlizzCon et qu’il est “gêné par le surnom de cette pièce, étant donné tout ce que nous savons maintenant”. L’histoire originale continue ci-dessous.)

Capture d’écran : Kotaku

En 2013, il y avait déjà plusieurs allégations d’agression sexuelle contre Cosby, même si une condamnation, qui a ensuite été annulée pour un détail technique, n’interviendrait qu’en 2018. Selon une source connaissant la chambre d’hôtel, le nom « Cosby Suite » était une pièce de théâtre sur les pulls moches emblématiques du comédien et n’avait aucune connotation sexuelle, du moins pas au début de la blague. Au lieu de cela, suggèrent-ils, la blague courante était que les pièces en question avaient l’air datées, comme le pull.

Une source a déclaré qu’on leur avait dit qu’il s’agissait d’une référence à une salle de réunion laide au bureau principal de Blizzard, qui aurait des motifs similaires à ceux du pull. Un autre a déclaré qu’ils comprenaient qu’il s’agissait d’une référence à une chambre d’hôtel laide lors d’une autre conférence sur les jeux. Mais sur toutes les photos de la chambre d’hôtel BlizzCon 2013 examinées par Kotaku, les murs étaient en grande partie blancs et vierges et le décor était indescriptible. Le tapis visible sur certaines photographies a un motif, mais il ne ressemble en rien aux pulls de la photo encadrée que tout le monde tient.

Une autre source de l’ex-Blizzard a repoussé les affirmations selon lesquelles la “Suite Cosby” était une blague sur les salles de réunion ou les pulls laids, notant que lorsque Blizzard a emménagé dans son nouveau campus d’Irvine, en Californie en 2008, le bureau avait été fraîchement repeint et, à leur connaissance, il n’y avait pas de salle de réunion laide tristement célèbre.

De plus, quelle que soit la source de la blague, de nombreuses légendes et commentaires publiés sur l’album Cosby Suite 2013 sont de nature sexuelle. Au cours des discussions avec Kotaku, des sources qui ont suggéré que la blague était un jeu innocent dans une pièce tristement célèbre ailleurs ont également insisté sur le fait que, malgré cette notoriété apparemment répandue qui était suffisamment mémorable pour commémorer avec une image encadrée, elles ne savaient pas que la pièce appartenait à Afrasiabi. Plus précisément.

Deux autres anciens développeurs de Blizzard ont déclaré à Kotaku que lorsqu’ils ont entendu parler de la “Suite Cosby” via des réseaux de chuchotement, ils l’ont clairement interprétée comme une référence aux allégations portées contre lui.

Dans une image obtenue par Kotaku, un groupe de femmes est assis sur un lit dans la pièce avec le portrait de Cosby. L’une des femmes semble avoir une main sur la poitrine d’une autre, ce qui est applaudi par les hommes dans les commentaires. Selon les images obtenues par Kotaku et deux sources connaissant le comportement prédateur présumé d’Afrasiabi, la réputation de Cosby était apparemment la raison pour laquelle le groupe d’hommes s’était rassemblé autour de sa photo sur les photos.

“C’était tellement un club de garçons que créer quelque chose comme la ‘Cosby Suite’ était considéré comme drôle”, a déclaré une source à Kotaku. « Vous seul pouvez obtenir une efficacité, Alex [Afrasiabi]», lit l’un des commentaires Facebook sur la photo. “#CozApproved”, lit-on dans un autre écrit par Kosak.

Cependant, une source a déclaré à Kotaku que Kosak était l’une des rares personnes à être intervenue dans le passé lorsqu’un autre développeur de Blizzard les harcelait sexuellement.

« Vous devez être prêt à voir le mauvais côté des choses pour aller mieux » – ancien développeur de Blizzard

Le chat « Cosby Suite » et « BlizzCon Cosby Crew » remet également en question les déclarations récentes des développeurs Blizzard actuels et anciens de haut rang. Alors que Street s’est récemment excusé pour une réponse sexiste d’un panel à un fan de World of Warcraft à la Blizzcon 2010, il n’a donné aucune indication publique qu’il était au courant ou impliqué dans quelque chose comme la « Suite Cosby », bien qu’il soit mentionné publiquement dans l’actualité californienne. procès.

Afrasiabi a mystérieusement quitté l’entreprise l’année dernière, sans annonce officielle d’Activision Blizzard. Jusqu’à ce que le dépôt de la plainte devienne public, bon nombre de ses contributions au jeu ont persisté, y compris plusieurs personnages non-joueurs et des éléments faisant référence à son nom. Après que certains fans ont demandé que les références à lui soient supprimées, l’équipe de World of Warcraft a déclaré mardi soir que les références inappropriées seraient bientôt retirées du jeu. Alors que Blizzard n’a pas précisé ce qui, exactement, va être supprimé, le message mentionne les “femmes courageuses” qui se sont manifestées pour partager leurs histoires à la suite du procès.

“Un employé a attiré notre attention sur ces événements de 2013 en juin 2020”, a déclaré à Kotaku un porte-parole d’Activision Blizzard, interrogé sur les images et les allégations de “Cosby Suite” contre Afrasiabi. « Nous avons immédiatement mené notre propre enquête et pris des mesures correctives. Au moment du rapport, nous avions déjà mené une enquête distincte sur Alex Afrasiabi et l’avons licencié pour sa mauvaise conduite dans le traitement des autres employés. »

La semaine dernière, le président actuel de Blizzard, J. Allen Brack, a qualifié les allégations de la plainte légale de “troublantes” dans un e-mail adressé au personnel, mais a ignoré le fait qu’il y était également nommé pour avoir prétendument omis de sanctionner Afrasiabi pour avoir prétendument harcelé sexuellement des collègues féminines. Brack a également organisé un panel de développeurs BlizzCon en 2010 aux côtés d’Afrasiabi et d’autres dans lequel Afrasiabi a fait des remarques sexistes à un fan dans le public qui avait remis en question l’apparence « Victoria’s Secret catalogue » des personnages féminins de World of Warcraft.

Capture d’écran : Kotaku

Lorsque la nouvelle du procès a éclaté pour la première fois, Activision Blizzard a publié une déclaration niant en grande partie le cadrage des allégations par les régulateurs comme «des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard», et que les allégations passées d’inconduite avaient déjà été traitées. Cette déclaration, et les commentaires récents de Brack et d’autres dirigeants d’Activision Blizzard, donnent à de nombreux développeurs actuels et anciens le sentiment que l’entreprise est au mieux dans le déni, ou au pire cherche intentionnellement à brouiller la vérité et à se soustraire à la responsabilité de la façon dont les personnes qui y travaillent sont traitées. .

En conséquence, plus d’un quart du personnel actuel d’Activision Blizzard, ainsi que de nombreux anciens employés, ont signé une lettre ouverte réprimandant le traitement actuel par l’entreprise des allégations portées contre elle. Beaucoup prévoient également un débrayage le 28 juillet à l’appui de demandes telles que la fin des accords d’arbitrage obligatoires, la transparence autour de la rémunération et une embauche plus diversifiée. Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a annoncé hier soir que les déclarations précédentes de l’entreprise avaient été “sourdies” et s’est engagé à apporter des modifications à l’entreprise à l’avenir, notamment en enquêtant sur tous les gestionnaires actuellement dans l’entreprise pour voir s’ils ont déjà entravé “l’intégrité de notre processus d’évaluation des réclamations.

“Vous devez être prêt à regarder le côté laid des choses pour aller mieux”, a déclaré un ancien développeur de Blizzard à Kotaku. “Les démentis ne vont pas aider.”

Tous les développeurs Activision Blizzard actuels ou anciens qui souhaitent parler de leurs expériences au sein de l’entreprise ou partager d’autres informations à ce sujet peuvent contacter Kotaku à tips@kotaku.com, ou l’auteur de ce rapport en toute sécurité par e-mail à ethangach@protonmail.com.