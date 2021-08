À l’intérieur de l’arsenal nucléaire de la Chine alors que les États-Unis préviennent que la menace d’armes de Xi Jinping pourrait dépasser la Russie | Monde | Nouvelles

Plus tôt cette semaine, la saison des perdus de Destiny 2 a commencé, apportant avec elle de nouvelles missions, scénarios et équipements exotiques. Un équipement exotique en particulier, de nouvelles bottes sophistiquées pour les chasseurs, est rapidement devenu populaire (et détesté) car ils permettaient aux joueurs de briser la façon dont Destiny 2 joue en […] More