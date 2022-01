À l’intérieur de l’escapade de vacances de Dakota Johnson et Chris Martin avec ses enfants

Dakota Johnson et Christophe Martin font leurs adieux à 2021 !

L’actrice et l’artiste de Coldplay ont été photographiées sur les plages de Tulum, au Mexique. le mercredi 29 décembre. Ils ont été rejoints par Chris et Gwyneth Paltrowsont, Moïse Martin, qui a été aperçu en train de nager dans l’océan avec son père. Un initié a confirmé Martin aux pommes fait aussi le voyage

Une source a dit à E! News que le couple avait décidé de voyager au sud de la frontière pour célébrer le Nouvel An avec Moïse et un groupe d’amis. « Ils ont passé la plupart de leur temps à la plage à nager, à se détendre et à traîner. Chris et Moses se sont rendus à la plage tous les jours et se sont bien amusés », a expliqué la source, ajoutant que le duo père-fils « était très joueur ensemble, éclaboussant les uns les autres dans l’eau et en s’attaquant sur le sable. »

Et il semble que Moses puisse avoir un avenir en tant qu’acteur, car l’initié a vu l’adolescent « lancer des coups de poing et regarder Chris tomber à la renverse dans l’eau ».

Selon la source, Dakota s’est même jointe à l’action, l’initié décrivant comment elle « a été éclaboussée mais ne semblait pas s’en soucier ».