À l’intérieur de l’éthos décentralisé imminent des casinos cryptographiques ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Au cours des deux dernières années, nous avons vu que les casinos en ligne basés sur la blockchain gagnent en popularité.

Un rapport de PR Newswire montre que l’industrie mondiale du jeu en ligne augmentera de 72,02 milliards de dollars en 2021, à un taux de croissance composé (TCAC) de 12,3%. Le marché devrait atteindre 112,09 milliards de dollars en 2025 à un TCAC de 12%. Une grande partie de cette croissance incroyable sera due aux casinos cryptographiques.

Les casinos basés sur la blockchain régneront sur la sphère du jeu en ligne

Les casinos en ligne basés sur la crypto-monnaie sont déjà la dernière tendance. Avec des options disponibles telles que Bitcoin et Ethereum pour déposer et retirer de l’argent sur des comptes de casino, les casinos crypto sont plus efficaces.

Bien que la poussée initiale ait été pour les plates-formes centralisées acceptant les paiements cryptographiques, les choses ont changé maintenant. Les casinos en ligne décentralisés sont la nouvelle façon de jouer.

Dans le jeu basé sur la cryptographie, il n’y a aucune implication de tiers, ce qui garantit un anonymat complet. Par exemple, une crypto-monnaie comme Ethereum est une méthode de paiement rapide, sûre et pratique car elle est intégrée à la technologie blockchain.

Publicité





Êtes-vous à la recherche de casinos cryptographiques passionnants et sûrs ? Pensez à CryptoPunt

CryptoPunt est un site Web décentralisé de jeux d’argent et de hasard en ligne. C’est l’une des plateformes de casino basées sur la cryptographie à la croissance la plus rapide qui vise à réaliser le plein potentiel du marché des casinos et des jeux blockchain.

Le site Web CryptoPunt dispose d’une technologie Blockchain de pointe pour des jeux d’argent innovants, d’une conception d’interface conviviale et d’une sécurité robuste.

En concluant des partenariats avec des plateformes de protocoles inter-chaînes décentralisées telles que PolkaBridge et Polygon, CryptoPunt va de l’avant pour créer un espace de jeu virtuel qui plaira également aux joueurs traditionnels en leur procurant d’énormes avantages.

L’utilisation du jeton crypto Ethereum rend la vitesse de transaction et les paiements ultra-rapides et transparents. En plus de cela, les parieurs n’ont pas besoin de se soumettre à des obligations telles que KYC, comptes ou mots de passe. Ils jouent avec leur portefeuille et reçoivent des paiements instantanés dans le même portefeuille. Cela prend moins d’une minute et rend toute l’expérience de jeu agréable même pour les crypto-novices.

La plate-forme CryptoPunt est entièrement décentralisée, ce qui signifie que les parieurs ont un contrôle total à tout moment. Plus important encore, les jeux de casino crypto CryptoPunt sont vérifiables et ont des algorithmes ouvertement vérifiables. Le site Web a déployé beaucoup d’efforts et d’études de marché pour développer une interface utilisateur (UX) où les joueurs ressentent une expérience similaire à celle d’une application traditionnelle.

Cryptopunt lancera une série de jeux autres que Blackjack, Jackpot et Coinflip. Les joueurs venant sur ce site expérimenteront le frisson du jeu en ligne et gagneront de l’argent facilement. Après tout, il n’y a pas de plus grand plaisir qu’une chance de gagner gros.

Habituellement, le Blackjack et le Jackpot attirent de nombreux joueurs. Désormais, les joueurs peuvent profiter de jeux d’argent plus rapides, plus fluides et de meilleure qualité sur CryptoPunt. Continuez à vérifier https://www.cryptopunt.com/# pour les casinos nouveaux et intéressants.

L’utilisation du jeton PUN

Généralement, dans l’industrie des jeux cryptographiques, diverses plates-formes ont un jeton natif. CryptoPunt a un jeton appelé $ PUN, qui récompense les commerçants affiliés grâce au partage des revenus des références. Il approuve également l’accès à diverses promotions et à de meilleurs tarifs de plateforme. Bientôt, les joueurs pourront utiliser $PUN pour recevoir des prix et de nombreuses autres incitations.

$PUN est le premier jeton utilitaire de casino au monde qui prend en charge les normes BEP-20 et ERC-20. De plus, $PUN aura une liste directe sur les échanges décentralisés Uniswap et PancakeSwap. Actuellement, avec un prix d’inscription de 25 cents, $PUN a une capitalisation boursière initiale de 1,2 million de dollars.

CryptoPunt émettra des jetons $ PUN en récompense aux commerçants affiliés, et 0,1% de tous les paris seront crédités automatiquement sur leurs portefeuilles. Les détenteurs de jetons auront également accès à des bords inférieurs de la maison, ce qui leur donnera de meilleures chances de gagner. CryptoPunt a déjà déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser le jeton $PUN pour récompenser les premiers utilisateurs et développer un réseau de jeu en expansion rapide.

Les marques de casino crypto comme CryptoPunt tireront parti et se développeront pour capitaliser sur les transformations en cours dans le jeu basé sur la blockchain en maximisant la commodité et l’expérience immersive pour les joueurs.

Il existe différentes manières de décentraliser davantage l’industrie des casinos en ligne. Au lieu de se concentrer uniquement sur l’aspect décentralisé du jeu, CryptoPunt a fait un pas en avant en créant une expérience élégante et extrêmement divertissante pour les utilisateurs, en suivant le scénario actuel du marché des casinos en ligne.

La solution non dépositaire de CryptoPunt pour les dépôts et les retraits a créé une communication directe entre cette plateforme et les joueurs. En outre, les fonctionnalités uniques et la convivialité de CryptoPunt peuvent faire une grande différence pour répondre aux besoins de millions d’acteurs mondiaux.