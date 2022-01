À l’intérieur de l’héritage de Bob Saget : un papa de sitcom propre, un comédien sale bien-aimé

Alberto E. Rodriguez / . pour Comedy Central

Dans son livre de 2014, Saget a écrit : « L’objectif de vivre une vie bien remplie est qu’à la fin, vous aurez appris certaines choses au cours du voyage. Je ne suis pas encore près de la fin, mais j’en ai déjà eu des expériences incroyables. J’ai rencontré et travaillé avec des gens incroyables, j’ai vécu, j’ai aimé, j’ai pleuré… et à travers tout ça, j’ai fait à ma façon. «

Il a peut-être écrit cette ligne de Frank Sinatra, mais Saget était original : un vétéran du show-business qui réussissait à avoir l’air aussi à l’aise à donner des leçons de vie sur Full House qu’à tenir un tribunal devant un public qui voulait se moquer du cul.

Et comme faire preuve de gentillesse est devenu de plus en plus important pour lui, surtout au cours des dernières années, il était plus fier que jamais d’apporter de la joie aux gens en tant que comédien.

« La racine de qui je suis, plus je vieillis, c’est l’amour », a déclaré Saget à Kweli l’année dernière. « Et oui, je ne suis pas toujours comme ça. Je suis mécontent à la maison, ou je regarderai les informations et je crierai, je serai vraiment contrarié par des trucs. Mais si vous venez d’un endroit d’amour, et tu es une bonne personne…

« C’est la clé, et c’est pourquoi je suis plus inspiré que jamais à faire du stand-up. »