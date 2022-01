À l’intérieur de l’histoire d’amour inattendue de Diane Kruger et Norman Reedus

Elle et Jackson se sont rencontrés pour la première fois en 2006 et, comme elle l’a décrit plus tard, leur premier rendez-vous était une comédie d’erreurs.

Tout d’abord, elle a dit Conan O’Brien en 2013, elle n’a pas accepté de date-date. « J’ai accepté de prendre un verre avec lui », a expliqué Kruger. « En fait, j’avais des plans avec quelqu’un d’autre pour dîner, donc je sais que je n’ai pas dit oui au dîner. »

Mais juste au moment où elle se préparait à partir à 21 heures, Jackson a dit qu’ils avaient des réservations pour le dîner. « Et je me sentais vraiment mal parce qu’il avait l’air très impatient », se souvient-elle, « et il a mis une chemise propre. Et alors je me suis dit : ‘D’accord, d’accord. Allons-y.' »

Kruger a déclaré qu’elle avait eu une réaction allergique aux fleurs du restaurant étrangement romantique où il l’avait emmenée, puis il l’a ramenée à son hôtel dans sa voiture « morceau de s – t ». Lorsqu’il s’est penché pour lui souhaiter bonne nuit, Kruger s’est souvenu : « Je jure devant Dieu, à la fin, je me suis dit : ‘Dois-je le gifler ?' »

Jackson a apparemment été bouleversé, car il a défié ses attentes et lui a envoyé des fleurs et une boîte de mouchoirs pour freiner les éternuements soudains le lendemain.