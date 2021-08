À l’intérieur de l’histoire d’amour privée inspirante de Chadwick Boseman

Et c’est ce qu’il a fait, donnant à Ledward de multiples occasions de partager sa vérité sur la douceur-amer de tout cela.

Acceptant en son nom lors des Critics’ Choice Awards en mars, elle a admis : “Pour ceux d’entre nous qui connaissent Chad – intimement, personnellement, professionnellement, ceux à qui il a enseigné, ceux à qui il a donné un conseil, ceux qui lui ont enseigné – c’est si difficile de trouver un sentiment de fête dans ces moments, d’autant que nous sommes fiers de lui.”

Elle a conclu en invoquant un proverbe grec : « « Les sociétés se développent bien lorsque les vieillards plantent des arbres à l’ombre desquels ils savent qu’ils ne peuvent jamais s’asseoir ». Et notre société est peut-être loin d’être géniale, mais je sais que les graines que vous avez plantées deviendront des forêts. »

Ensuite, c’était sur les NAACP Image Awards, la scène de leur moment de tendresse à peine deux ans auparavant, où elle a utilisé la plate-forme pour rappeler aux Noirs d’être vigilants sur leur santé et, s’ils ont au moins 45 ans, de se faire dépister. cancer du colon. Une maladie qui est “battable”, a déclaré Ledward, à condition qu’elle soit détectée suffisamment tôt.

Boseman était “un artiste peu commun et une personne encore plus rare”, a-t-elle déclaré. “Mais la manière dont nous l’avons perdu n’est pas rare du tout. Pas dans notre communauté… Ne tardez plus, faites-vous dépister. S’il vous plaît, vous êtes tellement nécessaire et vous êtes tellement aimé. la santé entre vos mains. “