À l’intérieur de l’histoire d’amour réconfortante de Sacha Baron Cohen et Isla Fisher

Mais bien que la star aux cheveux flamboyants ait été dans des dizaines de films et d’émissions de télévision (et même plus, si vous pensez aussi qu’elle est Amy Adams) and has written several books, and Cohen’s projects, though more sporadic, tend to be attention-getters, together they’ve managed to live a fairly under-the-radar life, splitting time between Los Angeles and London with their three children, ils sont Montgomery ayant rejoint Olive et Elula en 2015. La famille aurait ajouté une base en Australie l’année dernière et en avril, elle a passé des vacances à Perth – où Fisher a grandi après être née à Oman, où ses parents écossais vivaient pendant que son père travaillait pour les Nations Unies. .

Cohen a remporté deux nominations aux Oscars cette année, meilleur acteur de soutien pour son tour en tant qu’activiste Abbie Hoffman dans The Trial of the Chicago 7 et Meilleur scénario adapté, partagé avec ses collègues scénaristes, pour Borat 2. La cérémonie retardée par la pandémie n’a entraîné aucune victoire pour l’artiste qui pousse les enveloppes, mais lui et Fisher ont profité d’une soirée rendez-vous à deux avec en toile de fond la ligne d’horizon de Sydney, choisissant d’assister à une projection spéciale du spectacle en direct (avec séances de photos) Down Under.

Fisher a déclaré au magazine Stellar du Daily Telegraph plus tôt cette année qu’elle était la plus heureuse en Australie. « Ça me manque quand je ne suis pas là », a-t-elle admis. « Je ne ressens aucune pression quand je suis en Australie. Je n’ai rien à dire, à faire ou à être. Je veux dire, je n’ai même pas besoin de porter de chaussures ! »

Bien que la maison, bien sûr, soit là où se trouvent son mari et ses enfants.

« Mon mari ne fait un film que tous les trois ans, donc nous sommes tout le temps ensemble », a-t-elle déclaré au Telegraph britannique en 2016. Et à ce moment-là, elle était capable d’être beaucoup plus sélective avec les rôles qu’elle acceptait qu’à ses débuts. dehors à Hollywood.

« J’ai la chance de pouvoir rester à la maison et d’être avec ma famille », a-t-elle déclaré. « J’avais l’habitude de dévorer chaque scénario, mais maintenant je me concentre sur ma vie de famille, qui m’a apporté tellement de satisfaction d’une manière profonde. »