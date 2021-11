À l’intérieur de l’incroyable chevauchée de Shaun White vers ses 5e Jeux olympiques d’hiver

Viser l’or ne vieillit jamais !

Bien que Shaun blanc a déjà concouru à Turin, Vancouver, Sotchi et PyeongChang dans l’équipe de snowboard de Team USA, cela ne veut pas dire qu’il est moins content de se rendre à Pékin pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022.

« Chaque Jeux olympiques présente un nouveau défi et c’est amusant et c’est épanouissant », a déclaré l’ambassadeur mondial de la marque KRAVE Jerky en exclusivité à E! Nouvelles. « C’est tellement gratifiant d’apprendre un nouveau trick et d’avoir un objectif. Il y a des hauts et des bas. C’est vivant. C’est génial et généralement il y a quelque chose d’incroyable à la fin, gagner ou perdre. Je suis enthousiasmé par le voyage de tout cela. «

Avant que les fans de sport ne se demandent si un snowboarder de 35 ans a ce qu’il faut pour être le meilleur au monde, Shaun dit que son âge lui donne un avantage : l’expérience. Dans le même temps, il se rend compte que son avenir aux Jeux olympiques peut être incertain après avoir obtenu une place pour 2022.