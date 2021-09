À l’intérieur de l’incroyable salle de gym à domicile de Dana White alors que le patron de l’UFC révèle son régime alimentaire et s’inspire de la légende de la WWE The Rock dans les entraînements

in

Il est juste de dire que Dana White a une assez belle maison.

Vous n’attendriez rien de moins d’un homme qui vaut 500 millions de dollars et qui possède une salle de sport, un bar et une arme à feu dans son luxueux bureau du siège de l’UFC.

White a offert aux fans un aperçu de sa vie personnelle en nous faisant visiter sa salle de sport personnelle

Et dans la maison familiale de White, aucune dépense n’a été épargnée non plus.

Dans le cadre d’une interview avec Men’s Health, l’homme de 51 ans a révélé qu’il avait un sol de grappling et de boxe avec une variété de sacs de boxe à l’extérieur de sa salle de sport – les murs sont rembourrés si les choses deviennent incontrôlables.

Alors que White examine sa salle de cardio et de musculation «assez standard», il dit que ses deux seuls objectifs sont «de ne pas grossir et de ne pas se blesser».

Il y a de tout, des tapis de course, des vélos elliptiques, des vélos aux poids libres et aux appareils de musculation typiques.

L’endroit idéal pour se défouler après une journée passée à traiter avec des personnalités comme Conor McGregor et Jon Jones

Le patron de l’UFC a ce qu’il appelle une salle de sport «assez standard», mais il a toutes les machines que vous pourriez souhaiter

Mais il n’essaie pas d’être une bête et de soulever des charges lourdes, il est plus soucieux de former la bonne forme.

«En vieillissant, j’ai arrêté de faire autant de poids lourds qu’avant. Je ne fais plus de poids lourds maintenant. Je fais du poids léger et je m’assure que chaque mouvement est parfait et je le fais pour les répétitions.

«Beaucoup de gens ont dit ces derniers temps que j’avais l’air différent de moi. J’ai l’air plus gros que je n’en avais l’air. La seule chose que j’ai changé au cours des 10 dernières années d’entraînement, c’est que j’ai embauché un entraîneur.

« J’ai embauché un entraîneur après avoir subi une opération à l’épaule et cela a complètement changé la donne pour moi. Quand tu t’es entraîné toute ta vie et que tu as un entraîneur ? Je le recommande à tout le monde.”

Le plongeon froid donne à vos muscles un choc et demi

White a aussi un hammam dans ses locaux

Ailleurs dans sa salle de gym à domicile, il a une piscine « froide plongeante » qui est généralement utilisée comme un athlète utiliserait un bain de glace. Il aide vos muscles à se détendre et à éliminer tout acide lactique accumulé lors de l’exercice.

Il a également un hammam adjacent au bain froid – idéal pour transpirer l’alcool à l’occasion – puis il a une cuisine complète juste au coin de la rue pour qu’il puisse préparer ses repas pendant qu’il s’entraîne.

Parce qu’aller à la cuisine serait trop loin, White en a fait construire une dans sa salle de sport !

Mais il ne s’agit pas seulement de soulever des poids et de faire du grappin, White a également une salle de Pilates où il a des séances et des étirements. Dans cette même pièce, il a des miroirs qui fonctionnent comme des téléviseurs – en quelque sorte – et il peut y faire des cours complets.

Pour le reste de l’entraînement, il dispose également d’une salle complète de massage et de soins du visage et d’un lit à LED.

Avoir votre propre studio de Pilates est tout à fait le flex

Nous ne savons pas trop comment, mais White dit que les miroirs sont des téléviseurs

À l’extérieur, le grand patron de l’UFC a une piscine dans son jardin. Cela vient avec des jets qui créent un courant dans l’eau contre lequel vous êtes obligé de nager. Pas de douleur, pas de gain et tout ça.

White avoue qu’il n’est pas du genre à manger des aliments sains. En fait, la seule raison pour laquelle il s’entraîne, c’est pour pouvoir manger ces friandises.

La piscine fait ce qu’elle dit sur l’étain

Cependant, vous pouvez faire en sorte que vous nagez à contre-courant dans diverses difficultés

Il a un réfrigérateur qui est uniquement dédié à tous les types de boissons que vous pouvez imaginer, du Capri Sun à l’eau de Voss en passant par la bière, etc.

Ensuite, il a un énorme tirage dédié aux glaces pour sa dent sucrée. Il a également un réfrigérateur pour les options saines comme les fruits, les légumes et le yaourt.

Le petit-déjeuner typique de White est composé d’œufs brouillés et de saucisses ou il aime les sandwichs au petit-déjeuner avec ce genre d’ingrédients. Il n’aime pas l’ail, l’oignon et les fruits de mer entre autres et dit que le régime Keto est le plus facile qu’il ait jamais suivi car il peut tout manger les choses qu’il aime dessus.

White a expliqué qu’il n’avait que du lait et de l’eau dans son réfrigérateur lorsqu’il était enfant, alors il a un faible pour en avoir une variété maintenant

Malgré son amour pour les aliments sucrés, White conserve certaines options saines dans un réfrigérateur séparé

Le régime oblige essentiellement les gens à brûler les graisses, pas les glucides. C’est un régime riche en protéines et pauvre en glucides.

White dit que chaque jour est un jour de triche pour lui – il ne fait pas de régime.

« Si vous regardez The Rock, il s’entraîne religieusement tous les jours et quand il se prépare pour ces rôles au cinéma. Il a 50 ans.

@therock (Instagram)

The Rock, malgré ses 49 ans, se maintient dans une forme incroyable

« Le régime que fait ce type est phénoménal. Je regarde tout ce qu’il fait et je le respecte, mais je sais que je ne le ferai jamais », a déclaré White avec un sourire.

Cependant, The Rock est son partenaire d’entraînement ultime – peut-être verrons-nous le couple se lier un jour à Rock’s Iron Paradise ?

White dit que l’embauche d’un entraîneur était la meilleure chose qu’il ait jamais faite