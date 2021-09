À l’intérieur de l’iPhone 13 – les photos montrent cinq changements visibles

Nous nous attendons bien sûr à voir en détail l’intérieur de l’iPhone 13 lorsque iFixit effectuera son démontage habituel, mais en attendant, quelques photos en donnent un aperçu.

Les photos montrent cinq changements visibles par rapport à l’iPhone 12…

Sonny Dickson a partagé les photos, et le podcasteur d’Appleosophy Brahm Shank a annoté l’une d’entre elles avec les changements que l’on peut voir simplement en regardant les composants in situ.

Le premier, et le plus évident, est une batterie 15 % plus grande dans l’iPhone 13 standard. L’augmentation exacte de la capacité varie selon le modèle.

Selon les statistiques publiées, l’iPhone 13 mini arborera une batterie de 9,57 watts-heure, par rapport à la batterie de 8,57 watts-heure de l’iPhone 12 mini, soit une augmentation d’environ 11,6%. L’iPhone 12 standard comportait une batterie de 10,78 watts-heure. Pour l’iPhone 13, Apple a emballé 12,41 wattheures, soit une augmentation de 15%. L’iPhone 12 Pro avait la même batterie de 10,78 watts-heure que le 12, mais l’iPhone 13 Pro a maintenant une batterie de 11,97 watts-heure, en hausse de 11 %. Enfin, le plus gros téléphone d’Apple, l’iPhone 13 Pro Max, est désormais doté d’une batterie de 16,75 watts-heure. C’est une augmentation de 18% par rapport au 12 Pro Max de l’année dernière, qui avait une batterie de 14,13 watts-heure à l’intérieur.

Apple revendique une durée de vie de la batterie jusqu’à 2,5 heures plus longue, et les premières critiques semblent le confirmer.

Je n’ai les téléphones que depuis un peu moins d’une semaine, j’ai donc concentré la majeure partie de mon utilisation sur le plus petit iPhone 13 Pro comme une sorte de test du pire des cas. Et mes résultats sont conformes aux affirmations d’Apple. Un jour où nous avons vraiment poussé le téléphone avec beaucoup de vidéo 4K et une luminosité maximale à l’écran, il a toujours duré de tôt le matin à 23 heures avec 20% restants – avec quelque part au nord de quatre heures d’utilisation très intensive dans l’application de suivi du temps d’écran .

L’encoche est bien sûr un peu plus petite cette année, et les plans intérieurs révèlent comment cela a été réalisé. Le système de caméra TrueDepth utilisé pour Face ID est 20 % plus petit. De plus, le projecteur de points a été repositionné.

Enfin, le Taptic Engine est visiblement plus petit dans l’iPhone 13, et l’écouteur a été déplacé.

