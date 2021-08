À l’intérieur de Marvel’s What If…?, le spectacle animé de Disney Plus qui remodèle le MCU

Le redémarrage d’une émission télévisée ou d’une série de films peut être un sujet douloureux pour certains fans. Comme la réaction à la renaissance de He-Man de Netflix ou aux récents films Star Wars peut en témoigner, des changements importants dans le matériel source d’une série peuvent amener les fans à se révolter contre les propriétés qu’ils vénèrent.

En tant que relativement nouveaux venus dans le secteur des franchises cinématographiques, Marvel Studios n’a pas besoin de se préoccuper de tels problèmes, même si la dernière offre télévisée du studio – un sous-produit de l’arrivée récente de Marvel Cinematic Multiverse (MCM) – peut être considérée comme un semi- revitalisation en quelque sorte.

Et si… ?, la première série d’anthologies animées canoniques du MCU, recrée les événements tristement célèbres des 13 ans d’histoire de la franchise de manière inhabituelle, drôle et parfois choquante.

Réviser des moments emblématiques – en particulier dans une série de films qui en est encore à ses balbutiements – peut être considéré comme un pari. Cependant, avec une base de fans établie et solidaire, Marvel peut se permettre de prendre de tels risques – et probablement réussir avec eux.

Avant la première de Et si… ? de Disney Plus le 11 août, TechRadar s’est entretenu avec la star Jeffrey Wright, le scénariste en chef AC Bradley, le réalisateur Bryan Andrews et le producteur exécutif Brad Winderbaum pour découvrir comment la série construit de nouveaux avenirs à partir du passé du MCU. Nous discutons également de la dernière apparition de feu Chadwick Boseman en tant que T’Challa et des perspectives de la série pendant plusieurs saisons.

Il y avait une idée…

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom de 1977, What If…? reprend des événements clés des films Marvel, tels que Steve Rogers devenant Captain America ou la formation des Avengers, et les réinvente de manière imprévisible. Ces moments, cependant, ne se produisent pas dans la chronologie du MCU – ils se déroulent dans des réalités alternatives, qui ont été introduites aux côtés du multivers dans la finale de la saison 1 de Loki.

Annoncé en avril 2019, Et si… ? est un projet que Marvel souhaitait donner vie depuis un certain temps mais, jusqu’à récemment, les pièces nécessaires n’étaient pas en place. Bien sûr, le MCU était fermement établi en tant que franchise de films de premier plan du 21e siècle bien avant Et si…? a été officiellement révélé, mais l’idée de faire une émission télévisée basée sur cette série de bandes dessinées particulière et l’introduction du multivers était une chimère depuis un certain temps.

« Au fil des ans, nous avons essayé de trouver quoi faire », explique Winderbaum. «Nous avons été ravis d’explorer l’animation aux studios Marvel, et maintenant nous avons une histoire cinématographique si riche de plus de 10 ans sur laquelle puiser. Les gens connaissent ces histoires, nous avons donc beaucoup d’opportunités de faire tourner What If…? des concepts issus de projets que les fans connaissent très bien.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? ne se contentera pas de raconter des histoires auxquelles les fans sont habitués. Comme le montrent ses bandes-annonces officielles et ses spots télévisés, la série donnera également vie aux histoires de bandes dessinées préférées des fans – telles que Marvel Zombies – et créera de tout nouveaux récits que les fans de MCU ou de bandes dessinées n’ont jamais vus auparavant.

Le contenu existant et entièrement original de Marvel offre donc au studio des possibilités de narration illimitées pour sa dernière émission – bien que, comme le révèle Bradley, son équipe créative a dû s’en tenir à une directive pendant son développement.

“La seule règle était qu’il fallait commencer par le MCU”, explique Bradley. «Nous avons donc dû nous inspirer de ces personnages. Il est facile de penser « que se passerait-il si cela se produisait ? », mais le vrai défi était « comment dire quelque chose de différent ? » ou « qui sont ces personnages sans les costumes ? » ou ‘où est le cœur derrière le héros ?’. Une fois que nous avons répondu à ces questions, nous avions tellement de pistes différentes à explorer. »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? représente la première incursion de Marvel Studios dans l’animation, il était donc vital de trouver la bonne esthétique pour représenter ses personnages et lieux bien connus (bien qu’existant dans des dimensions différentes du MCU).

Le choix d’un style artistique spécifique était encore plus pertinent lorsque Marvel a sous-traité l’animation de la série à trois autres studios, avec la société canadienne Squeeze, la société australienne Flying Bark Productions et le studio français Blue Spirit travaillant sur cinq, trois et un des épisodes de What If…? respectivement.

Après de nombreuses délibérations, notamment sur l’opportunité de poursuivre l’animation 2D ou un style inspiré par les artistes légendaires de Marvel Jack Kirby et Steve Ditko, Marvel a opté pour un design influencé par des illustrateurs américains classiques tels que JC Leyendecker et Tom Lovell.

“Pendant que nous riffons sur le MCU, nous ne voulions pas aller avec quelque chose de ‘super’ là-bas”, explique Andrews. « Nous nous sommes penchés sur l’art des années 20 et 30 parce qu’il a une forme humaine idéalisée, presque héroïque qui est ciselée et se prête à une subtile esquive de nos projets d’action réelle. Ryan Meinerding [Marvel Studios’ Head of Visual Development] vraiment enfoncé ses dents dans ce style et nous a aidés à obtenir ce look signature.

Observations cosmiques et retrouvailles douces-amères

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Uatu the Watcher, un être céleste omnipotent qui supervise le multivers Marvel, est le principal spectateur des divers récits de What If…?. Cependant, bien qu’Uatu soit un individu doté d’un pouvoir immense, il est un observateur passif qui ne peut pas intervenir dans les événements au fur et à mesure qu’ils se produisent, un peu comme le public de la série.

Pour Wright (Westworld, James Bond), qui interprète Uatu dans What If…?, le personnage tout-puissant fait office de remplaçant pour les fans de Marvel qui, comme lui, sont fascinés par cet univers fictif et les super-héros (et super-vilains) qui l’habitent.

“Il est le plus grand fan là-bas,” dit Wright. “Il veut s’impliquer et peut-être manipuler les choses d’une manière différente, mais il y a des limites [to what he can do]. Je pense qu’il est attiré par ces personnages, leurs histoires et la mythologie de la même manière que nous sommes attirés par l’eau [to survive]; elle le définit et lui donne vie. Il y a une certaine partie de notre humanité à laquelle nous nous connectons à travers ces personnages et, bien qu’il ne soit pas humain, je pense que Uatu l’est aussi.

Wright n’est pas le seul grand nom attaché à la série. De nombreuses stars du MCU, dont Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Tom Hiddleston, Hayley Atwell, Karen Gillan et Sebastien Stan ont repris leurs rôles pour What If…?, bien que certains acteurs Marvel – la star de Drax Dave Bautista inclus – n’étaient pas t demandé d’exprimer leurs personnages.

De tous ceux qui sont revenus, les performances de Chadwick Boseman s’avéreront les plus émouvantes. L’acteur, décédé en août 2020 après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, reprend son rôle emblématique de T’Challa de Wakanda en quatre épisodes.

Et si…?, alors, représente le dernier rôle d’acteur de Boseman – et du point de vue de Bradley, il convient que l’un des épisodes précédents de la série, qui explore ce qui se serait passé si les Ravageurs des Gardiens de la Galaxie avaient accidentellement kidnappé T’Challa, est digne de Boseman autant que le personnage qu’il incarnait.

«Dans le MCU et les bandes dessinées, T’Challa ne subit pas de changements; il change le monde », dit Bradley. “Quand il s’agissait de créer cet épisode particulier, la question n’était pas” comment faisons-nous Black Panther dans l’espace ? “, c’était” comment T’Challa, et Boseman par extension, changent la galaxie et la réparent pour le mieux ?’ Chadwick était un dieu parmi les hommes qui a changé les gens autour de lui, alors nous voulions jouer avec cela et l’honorer à travers cela.

Un futur merveilleux ?

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Et si…? La série de neuf épisodes donne l’impression que ce n’est que le début du premier spectacle animé de Marvel Studios.

Le public sera peut-être heureux d’apprendre que la production est déjà en cours pour une deuxième saison qui comprend également neuf épisodes – mais qu’en est-il des saisons suivantes? L’arrivée du MCM offrant la possibilité de raconter un nombre infini d’histoires, il y aura forcément plusieurs entrées dans la dernière série télévisée de Marvel, non?

Winderbaum a refusé de commenter une telle possibilité, mais a taquiné la perspective que les futurs versements étaient quelque chose que l’équipe créative en chef de la série souhaitait poursuivre.

“Nous ne serons jamais à court d’idées car il y a tellement de façons de créer l’univers et les histoires que nous aimons”, dit-il. « Cette saison nous permet de creuser dans chaque histoire et de les rendre aussi riches que possible. Espérons que nous pourrons aller encore plus loin [in the future] et dites-en autant que possible.

Cela dépendra beaucoup des réactions des fans à la première saison de la série. Et qu’est-ce qui se passerait si…? représente une nouvelle étape audacieuse pour Marvel Studios, mais il peut se permettre de prendre ce risque maintenant qu’il est établi comme l’une des plus grandes sociétés de divertissement du monde – et nous pensons que les fans n’auront pas besoin d’une deuxième invitation pour le vérifier.

